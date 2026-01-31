La coopération sécuritaire au centre d’une audience entre le Président Abdourahamane Tiani et l’ambassadeur de Turquie

Après l’attaque terroriste qui a visé la base 101 de l’armée nigérienne, une attaque supervisée et menée par la France et ses supplétifs, le chef de l’état s’est entretenu avec l’ambassadeur de la turkiye au Niger.

Le Président de la République du Niger, le Général d’armée Abdourahamne Tiani s’est entretenu, dans l’après-midi du jeudi 29 janvier 2026, avec M. Ozgür Çinar, Ambassadeur de la Türkiye au Niger. Selon l’ambassadeur turc, cette audience a porté essentiellement sur la coopération sécuritaire entre Niamey et Ankara, rapporte l’anp.

« Aujourd’hui, je suis reçu en audience par son excellence le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’armée, Abdourahamane Tiani. Nous avons souligné l’état des bonnes relations de coopération entre nos deux pays, surtout dans le domaine de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, parce que comme vous savez, c’est un peu l’agenda actuel au Niger », a affirmé M. Ozgür Çinar au terme de l’audience.

« Et comme la Turquie est un pays qui a ses expériences dans ce domaine-là, et surtout au cours des dernières années, nous avons approfondi nos relations avec le Niger dans le domaine militaire, la coopération dans le domaine de l’industrie de défense et c’est une relation qui se poursuit », a-t-il rappelé.

Parlant toujours de l’audience, le diplomate turc d’ajouter : « Nous avons eu l’occasion d’échanger avec son excellence le Président de la République sur ce sujet. Il a, bien sûr, une approche très positive. Et il veut que cette coopération se poursuive avec bien sûr des nouveaux volets durant les mois à venir ».

L’audience s’est déroulée en présence de Dr.Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Porte-Parole du Gouvernement.

La turkiye est un pays expérimenté qui dispose d’une expertise avérée en matière d’avions de combat et des drones susceptibles d’anéantir les bases terroristes qui ècument le Sahel.

Nous devons également continuer et développer davantage notre coopération de sécurité avec l’Iran.

L’occident même en changeant de peau à plusieurs reprises comme le caméléon demeurera pour l’Afrique, le prédateur qu’il a toujours été.

Nous devons en tenir compte.

Tam tam info news