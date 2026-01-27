Coopération Niger – PAM

Le premier ministre mahamane Ali lamine zene a reçu hier, lundi 26 janvier 2026, à son cabinet, une délégation du Programme Alimentaire Mondial (PAM), conduite par l’Assistant du Directeur exécutif, M. Matthew Hoilingworth, en mission de travail au Niger.

Selon une note de la primature, les échanges ont porté sur la coopération entre le Niger, le PAM et le système des Nations Unies, notamment dans le domaine stratégique de la réhabilitation des terres. À cet effet, il a été indiqué qu’environ quatre millions d’hectares seront restaurés, afin de permettre aux Nigériens de produire ce qu’ils consomment et de renforcer durablement la sécurité alimentaire de notre pays.

Les deux parties ont également évoqué la collaboration autour du programme d’alimentation scolaire, afin que les enfants puissent pleinement bénéficier de ses retombées, ainsi que l’ensemble des actions de soutien à l’économie locale, indispensables au redressement du Niger, notamment dans le domaine du développement rural.

L’assistant du directeur exécutif a réaffirmé l’engagement du PAM à accompagner le Niger et à porter sa voix à l’international, en vue de mobiliser les ressources nécessaires et de soutenir les priorités nationales, dans une dynamique résolue vers la souveraineté alimentaire et le développement durable.

Auparavant, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré, a présidé, dans la salle des banquets de la Primature, une réunion de travail élargie réunissant cette délégation et les structures étatiques concernées. Cette rencontre de portée stratégique visait à informer la délégation du PAM des perspectives du Niger dans le cadre de sa coopération avec l’institution.

À l’ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que, depuis le 23 juillet 2023, le Niger s’est engagé dans une redéfinition de sa coopération avec ses partenaires, lesquels sont appelés à s’aligner sur le programme national de résilience. Il s’est par ailleurs félicité de l’excellence des relations de coopération entre le Niger et le PAM.

À cette occasion, les représentants des ministères et structures concernés, notamment ceux en charge de l’Agriculture, de l’Intérieur et de la Population, ont présenté les perspectives de collaboration avec le PAM, tant en ce qui concerne les projets en cours que les conventions envisagées.