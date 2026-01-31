20 assaillants neutralisés, 11 autres arrêtés côté ennemis et 4 militaires blessés lors de l’attaque de l’aéroport de Niamey

Après l’attaque perpétrée par la France en sous-traitance avec les terroristes visant les installations militaires de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, dans la nuit du 28 au 29 Janvier 2026, le ministère de la défense a sorti un communiqué officiel indiquant que la vigoureuse riposte aéroterrestre a permis la neutralisation de vingt (20) mercenaires et l’arrestation de onze autres, dont la majorité est grièvement blessée, ainsi que la récupération d’un important matériel de guerre et des motocyclettes.

Selon ce communiqué, « Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, aux environs de 00H 20, un groupe de mercenaires télécommandé a attaqué la base aérienne 101 de Niamey, celle-là même d’où les forces françaises ont été chassées, le 22 Novembre 2023 .

L’attaque qui a duré une trentaine de minutes a été menée par des assaillants à bord des motos tous phares éteints. Le dispositif de sécurité de la base aérienne, appuyé par les forces de défense et de sécurité de la ville de Niamey, dans une parfaite coordination a permis de repousser vaillamment cette attaque perfide.

4 blessés parmi nos militaires

« Malheureusement, on déplore 4 militaires ont été blessés et des matériels endommagés, dont un stock de munitions qui a pris feu »,.

Les assaillants poursuit le communiqué dans leur fuite, ont tiré à la sauvette sur trois aéronefs civils, dont deux de la compagnie aérienne Asky ».

Vives félicitations aux FDS pour leur bravoure

Le ministre d’État, ministre de la défense, “Au nom du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées, a adresset ses vives félicitations aux forces de défenses et de sécurité pour leur courage et leur abnégation .

Il a rassuré également les concitoyens sortis massivement pour apporter leur soutien inconditionnel aux FDS que la situation est maitrisée et que les forces de défense et de sécurité mettent tout en œuvre pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens ..

Par ailleurs, les autorités compétentes assurent que le programme des vols sur et/ou vers l’aéroport international diori hamani de Niamey se poursuivent normalement.

En effet, e Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), le Col.Major Hamadou Ousseini Ibrahim, a tenu à rassurer les partenaires de la poursuite normale des activités aériennes dans ledit aéroport.

