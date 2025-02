La réhabilitation des 92 agents admis au recrutement à la RTN au centre d’une déclaration de presse…

Le ministre de la communication gère son département ministériel comme une simple boutique. Il fait tout à sa guise. Place qui il veut, sa tenir compte des pré requis et piétine toutes les règles de l’administration. Les dernières victimes de ce cowboy sont les agents contractuels récemment recrutés par concours, s’il vous plaît, à la radio télévision du Niger dont la décision du recrutement est suspendue, tout simplement parce que les parents, amis et connaissances du prince n’ont pas été retenus parmi les nouveaux récipiendaires .

Le Comité des contractuels de la Radiotélévision du Niger (RTN) a, dans une déclaration rendue publique, ke mardi 25 Février 2025, dit compter sur la sagesse des autorités du pays pour le rétablissement des 92 agents admis au recrutement dont le Ministre de la communication a suspendu le processus jusqu’à nouvel ordre dans une lettre en date du 21 février dernier.

Les signataires de cette déclaration ont rappelé que ce recrutement est attendu depuis plusieurs années sans que les régimes politiques qui se sont succédés ne réussissent à le faire malgré les multiples doléances émises et transmises à l’époque avec le départ massif des agents de la RTN à la retraite et au vu des dizaines d’années que ces Contractuels ont passé à servir la RTN avec honneur, fierté et dévouement.

Cependant, « il a fallu l’arrivée du CNSP pour donner une suite favorable à cette requête. Le Comité des Contractuels de la RTN avait rendu public à cet effet une déclaration en date du 10 juillet 2024 pour remercier le CNSP et son Président, le Général Abdouramane Tiani pour avoir autorisé enfin ce recrutement. Un Cabinet a été sélectionné et retenu pour l’organisation d’un test ouvert et externe à tous les nigériens, chose que nous pouvons refuser car comment mettre à chance égale des contractuels qui ont passé plus de 10 ans au service de la RTN avec ceux de l’extérieur. Malgré cela, nous avons accepté que ce concours soit ouvert », ont -t-il souligné.

Le comité des contractuels d’expliquer que tout le processus a été conduit de bout en bout par le cabinet leader d’Afrique, un cabinet qui jouit d’une longue et riche expérience dans le domaine, « À ce que nous savons ; ce test est l’un des meilleurs que la RTN ait connus », notifie le comité.

Et en ce qui concerne les nouvelles recrues, la majorité sont des personnes qui jouissent d’une forte expérience à la RTN de 5 ans, 10 ans voire 18 ans pour certains.

Les signataires de cette déclaration pensent que « l’on ne peut pas aujourd’hui, avec toutes les souffrances que nous avons endurées durant le temps des politiciens à attendre ce recrutement qu’on nous parle de son ajournement à une date ultérieure pour ne pas dire aux calendes grecques » estimant au passage que « ce serait une erreur de reporter l’intégration des 92 agents admis à ce test au vu des défis actuels liés à la vie de la RTN qui depuis huit années est confrontée à un problème crucial d’insuffisance de cadres pour raison de départs massifs des cadres à la retraite ».

Aussi, le comité des contractuels de signaler que les salaires des 92 agents recrutés sont déjà prévus dans le budget 2025 à partir du mois de Janvier.

Au regard de tout ce qui précède, le Comité des Contractuels de la RTN, félicite encore les plus hautes autorités du CNSP qui ont ordonné ce recrutement pour rendre justice aux contractuels de la RTN qui ont vécu le martyr pendant tant d’années.

« Les délégués du Comité des Contractuels de la RTN comptent sur la sagesse des autorités du CNSP et du Gouvernement pour rétablir les 92 agents dans leurs droits » ont -t-il lancé.

La RTN est un établissement public à caractère industriel et commercial disposant du statut particulier et gérée par un conseil d’administration, indique -t-on.

A notre avis, ce ministère mérite mieux, surtout dans cette ère de combat communicationnel.

Par Namalka bozari (contributeur Web) Tamtam info News