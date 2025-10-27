La situation sociopolitique et sécuritaire au Mali doit interpeller les dirigeants de l’AES et leurs partenaires stratégiques…

Le blocage actuel du ravitaillement de la république du Mali en carburant procède d’un complot savamment organisé pour déstabiliser les pays membres de l’AES.

Des dispositions diligentes et utiles se devraient d’être prises pour sécuriser la raffinerie de SORAZ, le pipeline.

Les puissances mondiales néo-colonisatrices et néo-imperialistes cherchent à déstabiliser la confédération des États du Sahel à travers l’organisation d’une pénurie de carburant au Mali en particulier et dans l’ensemble des pays membres de l’AES.

La guerre asymétrique imposée aux pays du Sahel a changé de style, les néo-colonialistes et les néo-imperialistes s’attaquent maintenant lâchement aux infrastructures des pays membres de l’AES.

Une sécurisation des moyens de production est plus que nécessaire, les néo-colonialistes et les néo-imperialistes sont dans le désarroi, ils courent dans tous les sens, ils s’en prennent aux citoyens innocents .

L’ objectif est de créer la chienlit dans les pays du sahel pour continuer à piller les richesses africaines à l’instar de ce qui se passent actuellement, à la RDC , en Libye au Soudan ect.

Les pays membres de la confédération des États du Sahel se devraient de soigner leurs relations économiques et des bons voisinages avec les pays africains frères voisins, en matière de la conduite de la politique, économique , financière et monétaire il ne peut y avoir d’états d’âmes, les pays n’ont pas des amis mais des intérêts à défendre.

“L ‘ Afrique doit s’unir ou périr “

Isssoufou B KADO MAGAGI.