Le Premier Ministre burkinabé appelle à «porter le coup de grâce à l’ennemi»

A l’instar de ses homologues de la confédération de l’AES, le premier ministre burkinabé a exhorté les forces de défense et de sécurité à intensifier la lutte pour porter le coup de grâce aux terroristes.

Le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, a exhorté les forces armées burkinabè à intensifier la lutte contre le terrorisme. Il faut les traquer et les neutraliser sans ménagement.

L’appel du Premier ministre Burkinabé à en finir avec l’ennemi a été lancé le vendredi 24 octobre 2025, lors d’une rencontre au Camp Général Tiémoko Marc Garango de Tenkodogo, dans la région du Nakambé.

Agissant au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Chef du Gouvernement a salué la bravoure, le sens du devoir et la détermination des soldats déployés sur les différents fronts pour la sécurisation du territoire national et la protection des populations, rapporte l’agence africaine de presse.

« Vous êtes la fierté du peuple burkinabè. Grâce à votre engagement, votre esprit de sacrifice et votre courage, de nombreuses populations retrouvent leur dignité en regagnant leurs villages et en reprenant leurs activités », a déclaré le Premier ministre devant la troupe.

Jean Emmanuel Ouédraogo a invité les forces combattantes à redoubler de vigilance et à consolider les acquis obtenus grâce à l’unité entre les différentes composantes de l’armée et la proximité entretenue avec les populations.

« Le moment est venu de porter le coup de grâce à l’ennemi », a-t-il lancé, appelant à un sursaut décisif pour la reconquête totale de l’intégrité du territoire national.

Le Chef du Gouvernement a également rassuré les soldats de la détermination de l’État à poursuivre l’amélioration de leurs conditions de vie et à renforcer leurs capacités opérationnelles, notamment par l’accroissement des effectifs et des équipements.

« Nous sommes, comme vous, résolument engagés à repousser l’ennemi et à libérer toutes les zones encore sous emprise. Notre pays retrouvera sa dignité, sa souveraineté et la paix. La victoire est certaine, et elle est pour bientôt », a affirmé le Premier ministre.

Cette visite s’inscrit dans la démarche de gouvernance de proximité prônée par le Gouvernement, traduisant sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les forces armées pour construire un Burkina Faso sécurisé, souverain et résilient.

