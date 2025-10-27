Côte d’Ivoire :Le triomphe du timonier Ouattara

Dans quelques heures, la commission électorale ivoirienne confirmera les résultats qui avaient déjà fuités avant même les élections.

Le président Ouattara gardera ” sa chose” comme prévu et les figurants auront quelques miettes pour amuser la galerie.



A titre illustratif, Département de Kounayiri: Nombre de votants 14 213. Alassane Ouattara obtient 16 630. il faut vivre pour entendre certaines choses.

Bien lire 16.630 voix sur 14.213 votants. C’est le représentant de la CEI qui l’a triomphalement annoncé sur les antennes de la télévision Ivoirienne.



A Cocody 20585 inscrits et au finish 53.986 votants avec 98% de suffrages pour sa majesté.

Ces deux cas ne sont malheureusement qu’une goutte d’eau dans l’océan de cette mascarade ivoirienne.

Après avoir empêché par tous les moyens à ses vrais adversaires de se présenter aux élections, après avoir trituré la constitution pour s’octroyer un 4 ème mandat illégal, le Kim il sung de la côte d’ivoire est contraint de voler pour assurer une victoire dès le 1 er tour.



Vraiment, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.



Regardons ensemble les premiers résultats de la présidentielle du 25 octobre validée par les dépouillements sur le territoire national.

La Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d’Ivoire a publié dimanche les premiers résultats provisoires de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le président sortant Alassane Ouattara domine largement la diaspora, avec des scores compris entre 82% et 98% des suffrages exprimés. Ces résultats concernent principalement cinq bureaux de vote à l’étranger.

Au Gabon, qui compte le plus grand nombre de votants avec une participation de 58,22%, Ouattara obtient 3 098 voix (97,85%). Ses adversaires sont loin derrière : Jean-Louis Eugène Billon (20 voix, 0,63%), Simone Ehivet épouse Gbagbo (16 voix, 0,51%), Senin Ahoua Jacob Don-Mello (9 voix, 0,28%) et Adjoua Henriette Lagou (1 voix, 0,03%).

Au Congo-Brazzaville, avec 76,09% de participation, Ouattara recueille 611 voix (94,73%), devant Simone Ehivet épouse Gbagbo (10 voix, 1,55%), Senin Ahoua Jacob Don-Mello (8 voix, 1,24%), Billon (4 voix, 0,62%) et Lagou (3 voix, 0,47%). En Angola, où la participation est la plus élevée avec 84,30%, il obtient 586 voix (93,91%), contre 7 voix pour Billon (1,12%), 5 pour Simone Ehivet (0,80%), 2 pour Don-Mello (0,32%) et 1 pour Lagou (0,16%).

En Espagne, malgré une faible participation de 18,15%, Ouattara domine avec 90,77% des voix (263 suffrages). Senin Ahoua Jacob Don-Mello arrive deuxième avec 10 voix (3,85%), suivi de Simone Ehivet (6 voix, 2,31%), Billon (4 voix, 1,54%) et Lagou (2 voix, 0,77%). En Afrique du Sud, avec 43,40% de participation, il obtient 280 voix (82,11%), son score le plus bas dans ces circonscriptions. Billon y réalise son meilleur score avec 43 voix (12,61%).

Dans d’autres circonscriptions de la diaspora, le président sortant obtient 88,72% des suffrages en Grande-Bretagne (participation 18,63%) et 82,81% en Allemagne (29,21% de participation).

Sur le territoire national, la domination de Ouattara se confirme dans les départements dépouillés. À Kong, il obtient 99,68% des voix avec 96,90% de participation. À Ferkessédougou, 98,13% des suffrages (94,62% de participation), et à Dikodougou, 98,67% (91,90% de participation). À Sinématiali, 97,75% des voix pour 95,35% de participation et à Quangolodougou, 98,37% des suffrages (93,09% de participation), rapporte l’agence africaine de presse.

Dans les zones urbaines ou départements à faible mobilisation, Ouattara conserve une nette avance : à Grand-Bassam, 85,35% des voix (37,04% de participation), à Aboisso, 86,21% (45,29%) et à Oumé, 84,64% (26,70%). Même dans les circonscriptions où ses adversaires réalisent leurs meilleurs scores, Ouattara reste largement en tête : à Botro, 67,91% contre 12,83% pour Billon et à Sakassou, 70,31% contre 8,70% pour Billon.

Les taux de participation varient fortement, de 18,63% en Grande-Bretagne à 96,90% à Kong. Dans le nord du pays, la mobilisation dépasse régulièrement 90% dans plusieurs départements, notamment Ferkessédougou (94,62%), Niakaramandougou (85,27%), Dabakala (77,16%) et Sandégue (75,80%).

Le président de la CEI, Ibrahime Kuibiert-Coulibaly, a indiqué que les résultats définitifs pourraient être proclamés « au plus tard le lundi 27 octobre 2025 ». Il a rappelé les quatre niveaux de proclamation des résultats : bureaux de vote, circonscription administrative, commission centrale pour les résultats provisoires, et Conseil constitutionnel pour la proclamation définitive. Il a également salué la mobilisation des électeurs et le renfort des agents dans tous les bureaux de vote.

Cette présidentielle se déroule dans un contexte tendu, marqué par l’invalidation des candidatures de figures majeures de l’opposition, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Plusieurs leaders ont appelé au boycott du scrutin, dénonçant une « exclusion ». Laurent Gbagbo a qualifié le scrutin de « coup d’État » et de « braquage » électoral.

Le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel avait publié la liste définitive des cinq candidats retenus pour l’élection, dont Ouattara, qui brigue un quatrième quinquennat jugé anticonstitutionnel par l’opposition. La CEI a rappelé qu’une jurisprudence introduite depuis 2020 prévoit que si des citoyens ne peuvent voter dans une zone donnée, celle-ci est exclue du taux de participation, ce qui n’est pas le cas pour cette présidentielle.

Et dire, qu’il ya juste deux ans, le président Ouattara était à la tête d’une armée coalisée qui avait projeté d’attaquer le Niger au nom de la démocratie et réinstaller un ” président démocratiquement élu”.

Aujourd’hui, la CEDEAO est disloquée , la démocratie agonise en Afrique de l’ouest et les dictateurs à l’image de Ouattara, emballo, et talon bis ont encore des beaux jours devant eux.

Pauvre Afrique.

Tam tam info news