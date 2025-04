« L’AES veut bâtir une économie souveraine, débarrassée de tout prédateur »…

Le président de la commission nationale de la confédération de l’AES, Bassolma Bazié s’est adressé aux participants de la rencontre des ministres du commerce de l’AES qui s’est tenue à Ouagadougou.

Il a réaffirmé avec forte conviction que l’économie de l’AES sera bâtie sur un socle solide débarrassé des prédateurs.

Le président de la Commission nationale de la Confédération des États de l’Alliance des États du Sahel (CN-AES), Bassolma Bazié, a réaffirmé jeudi à Ouagadougou la vision des chefs d’État Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahamane Tiani, de bâtir au sein de l’union une économie souveraine, intégrée et prospère, affranchie de toute forme de prédation.

« Cette rencontre revêt une importance capitale dans la dynamique de consolidation de notre vision de bâtir une économie intégrée et résiliente, souveraine et prospère, débarrassée des prédateurs de tous genres », a déclaré M. Bazié, à l’ouverture de la rencontre des ministres du Commerce et de l’Industrie du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Il a rappelé la volonté des présidents des trois pays de faire de l’AES un espace de prospérité pour les générations présentes et futures.

« La prospérité de nos nations repose sur la force de nos industries, la vitalité de notre commerce et le dynamisme de notre secteur privé », a-t-il souligné.

Selon lui, les secteurs public et privé constituent ensemble le moteur de la croissance économique et la principale source d’emplois. Ils représentent un levier essentiel pour l’industrialisation et l’intégration économique régionale.

Pour surmonter les obstacles auxquels est confronté le secteur privé, notamment l’accès aux financements, la compétitivité, les infrastructures et le climat des affaires, le président de la CN-AES a plaidé pour des approches audacieuses et concertées, rapporte l’agence d’information du Burkina.

« Il est impératif de mettre en œuvre des réformes structurelles visant à renforcer nos chaînes de valeur industrielles, à améliorer la fluidité du commerce intra-AES et à stimuler l’entrepreneuriat local », a-t-il suggéré.

À cet effet, il a appelé à lever les barrières freinant le développement intracommunautaire.

« Nos pays regorgent de ressources naturelles, de talents et de savoir-faire qu’il nous revient de valoriser pour bâtir un modèle économique souverain et inclusif. (…) L’AES se veut un modèle d’unité, de résilience et de prospérité. C’est ensemble que nous y parviendrons », a conclu Bassolma Bazié.

Par ailleurs, il a salué les efforts des chefs d’État de l’AES en faveur de l’avènement d’une paix durable, qui passe, selon lui, par une victoire contre le terrorisme sous toutes ses formes : déguisée, endogène ou exogène.

Avant l’avènement de l’AES, l’économie de ces trois pays était en partie contrôlée par des prédateurs et autres vautours mus simplement par leurs intérêts égoïstes et mesquins.



Par Tam tam info News