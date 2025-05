L’enfer pour les terroristes…

Des terroristes du JNIM ont osé attaquer le camp militaire nigérien situé à Boni dans le nord tillaberi.

Ils ne savaient pas que c’était l’enfer qui les attendait. Grâce à la détermination et à la bravoure des forces armées nigeriennes, les enfants de satan ont été foudroyés et plusieurs dizaines de corps ont été offerts aux charognards qui ont festoyé ce jour là.

Les rescapés ont tenté de rejoindre leur base arrière dans le parc w.

Selon des sources concordantes, les vecteurs aériens de l’armée de l’Air du Niger ont poursuivi les rescapés de la bataille de Boni jusqu’à leur dernier retranchement où ils se croyaient à l’abri du danger le soir du samedi 17 Mai 2025.

C’était aux environs de 15h qu’un drone de reconnaissance de l’armée de l’Air du Niger a observé le déplacement d’un groupe terroriste en direction du Parc W entre Niger, Bénin et Burkina Faso. L’aéronef a continué de les suivre jusqu’à leur dernier retranchement lorsqu’un drone de frappe est invité pour mettre fin au séjour sur terre de ces criminels.

À 17h42, un missile Sol-Air de type Boock a fendu le ciel pour s’abattre sur le groupe terroriste. Ils sont tous cramés avec leur équipement et moyens logistiques. Après la dissipation de la fumée, les troupes au sol ont engagé le combat de terre pour finir les blessés qui se sont retranchés dans une zone boisée. Au total, 31 terroristes ont rejoint l’enfer où les attendait Lucifer et les siens

D’après certaines informations ce sont au total 217 terroristes qui neutralisés par l’armée nigérienne en espace de 72h.

Du côté du Burkina Faso, on dénombre quelques 512 terroristes neutralisés à la suite de l’attaque de Djibo. L’armée burkinabé et les forces combattantes ont déversé un déluge de feu sur les forces sataniques. Les quelques rares rescapés ont été arrêtés, de même qu’une importante somme d’argent a été récupérée et de nombreux matériels militaires.

Au Mali, une importante cargaison d’explosifs en provenance d’un pays de la CEDEAO a été saisie par la douane.

Les armées de l’AES continuent d’infliger des lourdes pertes à l’ennemi commun.

La vigilance à tous les niveaux et la victoire est certaine in sha Allah.

Par Tam tam info News