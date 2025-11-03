Le Gouverneur de Diffa galvanise les Forces de Défense et de Sécurité de Bosso, en première ligne face à Boko Haram

En marge de la mission de pré-évaluation de la campagne agro-sylvo-pastorale et hydraulique 2025 qu’il a entamée ce dimanche 2 novembre 2025, le Gouverneur de la région de Diffa, le Général de Division Mahamadou Ibrahim Bagadoma a effectué, dans l’après-midi, une visite de terrain auprès des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en poste dans le Département de Bosso, à la frontière avec le Nigeria.

Cette visite, marquée par des échanges directs avec les différents détachements de l’armée nigérienne, de la gendarmerie territoriale et des autres corps en service dans la zone, s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des conditions de travail et du moral des troupes déployées dans cette partie du territoire, longtemps confrontée aux attaques et incursions du groupe terroriste Boko Haram.

Devant les officiers, sous-officiers et hommes de rang rassemblés à Bosso, le Gouverneur, lui-même officier général de la gendarmerie nationale du Niger, a tenu un discours empreint de fraternité et de détermination. Dans un ton de véritable soldat s’adressant à ses frères d’armes sur le terrain, le Général Bagadoma a salué le courage, la discipline et la résilience des FDS qui, au prix de lourds sacrifices, assurent la sécurité des populations et défendent l’intégrité territoriale du Niger.

« Vous êtes les sentinelles de la Nation, les gardiens de notre souveraineté et les garants de la paix dans cette zone sensible. Le peuple nigérien est fier de vous », a-t-il déclaré, avant de transmettre aux troupes les salutations et les encouragements du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Chef de l’État, du Premier ministre, ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que de l’ensemble du Gouvernement.

Le Gouverneur de Diffa a par ailleurs réaffirmé l’engagement des plus hautes autorités à poursuivre les efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail des FDS déployées dans les zones d’opérations.

Situé à l’extrême Est du pays, le Département de Bosso, frontalier du Nigeria, reste une zone stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Grâce à la vigilance des FDS et à la coopération entre les différentes unités, la situation sécuritaire s’y est notablement améliorée ces derniers temps, malgré quelques attaques sporadiques perpétrées par des éléments du groupe Boko Haram.

Cette visite du Gouverneur Général Bagadoma, au-delà de sa portée symbolique, témoigne de l’attention constante portée par les autorités régionales et nationales à l’endroit des hommes et femmes en uniforme qui veillent, jour et nuit, sur la sécurité des populations de Diffa et des zones frontalières.