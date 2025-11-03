Le Premier Ministre et le Représentant-pays de la banque mondiale discutent de l’appui au secteur financier nigérien

Le Premier Ministre, Ministre de l’économie et des finances du Niger, M. Mahaman Ali Lamine Zeine a reçu, ce lundi 03 novembre 2025, une délégation de la banque mondiale (BM) conduite par le Représentant-pays de la banque au Niger, M. Affouda Leon Biaou.

Cette entrevue a porté essentiellement sur les appuis de la banque mondiale au secteur financier nigérien, à travers notamment le ‘’Projet de Soutien au Secteur Financier, actuellement en préparation.

Au cours de cette rencontre, le premier ministre a évoqué avec le représentant de la banque mondiale, les mécanismes à mettre en place pour renforcer la résilience du secteur financier national et lui offrir une véritable bouffée d’oxygène, gage de stabilité et de croissance.

Il a partagé avec la délégation ses orientations et ses attentes quant à la mise en œuvre rapide et efficace de ce projet, qui doit permettre d’apporter des solutions concrètes aux défis que rencontre notre système financier.

M. Affouda Léon Biaou a, pour sa part, salué la qualité du partenariat entre le Niger et la Banque mondiale. Il a réaffirmé la disponibilité de ses équipes à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement afin de doter le pays d’un instrument souple et adapté aux réalités du secteur.

Ce projet, a-t-il souligné, vise à soutenir le développement du secteur financier et des entreprises bénéficiaires de services financiers, contribuant ainsi au dynamisme économique et à la création d’opportunités pour l’ensemble des acteurs économiques du Niger.

« Nous avons eu l’honneur d’être reçu par Monsieur le Premier Ministre et nous avons discuté essentiellement de la situation du secteur financier et de l’opération que la banque mondiale est en train de préparer avec le gouvernement pour permettre d’avoir cette bouffée d’oxygène qui permet de stabiliser le secteur », a affirmé M. Affouda à l’issue de l’audience.

« Nous avons écouté des sages conseils du Premier ministre qui nous indique ses attentes, et nos équipes sont aussi mobilisées », a-t-il poursuivi, avant de préciser que « l’un des points clefs, c’est vraiment de mettre à disposition un instrument qui permet de disposer la flexibilité et qui adresse réellement les problèmes que ce secteur vit ».

Selon le Représentant de l’institution internationale au Niger, « Ce projet vise à aider le secteur financier et toutes les entreprises qui bénéficient des services financiers ici au Niger », tout en espérant « qu’avec l’engagement des équipes de part et d’autre et la célérité que nous mettons dans la préparation de ce projet, très bientôt, on pourra pouvoir donner un nouvel élan à ce secteur financier qui est applicable pour le développement du pays ».

