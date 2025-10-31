La Police Judiciaire démantèle deux réseaux criminels

La Direction de la Police Judiciaire (DPJ), a démantelé deux réseaux criminels spécialisés dans l’usurpation d’identité numérique, l’escroquerie par moyens électroniques, détention de fausses monnaies et association de malfaiteurs.

Selon des informations diffusées par les services de la communication de la police, le premier réseau est composé de deux individus de nationalité nigérienne, il a été démantelé le 24 octobre 2025.

Comme mode opératoire, ces malfaiteurs ont élaboré un stratagème, qui consiste à contacter les victimes par téléphone, se faisant passer pour des marabouts capables de multiplier des billets de banque.

A cet effet, ils demandent aux victimes de fournir une importante somme d’argent prétendument destinée à acheter des parfums pour réaliser des sacrifices qui procèderaient à la multiplication de leur argent.

Une fois l’argent reçu, ils dissimulent une partie du montant dans un colis emballé, contenant une calebasse, de la cola et des parfums. Ils recommandent ensuite à la victime de ne pas ouvrir l’emballage avant leur signal, généralement nocturne (entre 2 heures et 3 heures du matin). À l’ouverture du colis, la victime découvre des billets qui lui font croire que la magie a opéré.

Ils répètent le même scénario à la victime en exigeant des sommes d’argent de plus en plus importantes.

Une perquisition effectuée au bureau du marabout complice a permis de découvrir plusieurs types de faux billets, entre autres, 432 faux billets de 10 000 FCFA, 9 faux billets de 5 000 FCFA,

95 faux billets de 200 euros,

25 faux billets de 50 euros, et 383 faux billets de 100 dollars.

D’autres objets révélateurs de leur escroquerie ont été également retrouvés et saisis, notamment, une caisse en bois remplie de papiers noirs et blancs découpés en forme de billets de banque, une caisse contenant un Coran et plusieurs feuilles comportant des écritures en arabe, un sac à dos avec des bouteilles vides et d’autres contenant des liquides, probablement utilisés pour le lavage des papiers noirs, un sachet contenant des poudres servant aux gris-gris et plusieurs parfums, une moustiquaire avec de petites calebasses et divers objets destinés aux pratiques de maraboutage,

un sac à main contenant une perruque (utilisée pour faire croire aux victimes qu’il s’agit d’un génie).

Le préjudice financier de ce réseau, sur 12 victimes recensées, est estimé à plus de 140.830.000 de FCFA.

Le second réseau qui a été démantelé le 14 octobre 2025, à la suite de la mise à la disposition de la DPJ, du mis en cause, par la Brigade de Recherche de la Gendarmerie Nationale.

Ce réseau, constitué d’un individu, ancien élément des Forces de Défense et de Sécurité, est spécialisé dans l’usurpation d’identité numérique et escroquerie par moyen de communication électronique.

Son mode opératoire consiste à contacter ses victimes, principalement des jeunes âgés de 18 à 22 ans et se faire passer pour un officier actif des Forces Armées Nigériennes (FAN).

Ainsi, ce dernier leur font croire qu’il dispose d’un quota de recrutement lui permettant de recruter des jeunes intéressés à servir dans l’armée.

A travers ce stratagème, il leur demande de verser des montants variant entre 32.000, 40.000 et 52.000 F CFA en échange de leur intégration au sein des FAN.

Pour être plus convainquant, il demande aux victimes de raser leur tête, se mettre en tenue de sport et de se tenir prêtes à rejoindre nuitamment leur camp de formation.

Une fois l’oiseau en cage, il coupe tout contact avec ses victimes.

Face à la recrudescence des arnaques en ligne, la Direction de la Police Judiciaire appelle la population à redoubler de vigilance et à dénoncer toute activité suspecte.

Tam tam info news