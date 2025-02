Le Ministre nigérien des affaires étrangères reçu par le Président de la République Algérienne Abdelmajid Tebboune…

L’axe Niamey – Alger se porte bien selon un communiqué du ministère nigérien des affaires étrangères qui relate le déplacement du chef de la diplomatie nigerienne en Algérie.

Le Ministre des affaires étrangères de la coopération et des Nigériens à l’extérieur, Yaou Bakari Sangaré a été reçu, le mardi 25 février 2025 à Alger par le Président Algérien Abdelmajid Tebboune.

L’audience s’est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf.

Le développement de la coopération entre l’Algérie et le Niger est au centre de la visite de travail qu’effectue le Miinistre Bakary Yaou Sangaré en Algérie, indique-t-on.

Le Ministre des Affaires Étrangères du Niger reçu par son Homologue de l’Algérie

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigeriens à l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, en viste officielle en Algérie, a été reçu, le mardi 24 février 2025, par le ministre d’État algérien des Affaires étrangères de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf.

La rencontre « a permis de passer en revue les différents volets des relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage entre l’Algérie et le Niger, et d’examiner les perspectives pour les promouvoir à des niveaux supérieurs, dans le cadre des projets de coopération et de complémentarité dont les deux parties œuvrent à concrétiser dans divers domaines », précise le communiqué.

A l’issue des entretiens, les deux ministres ont signé un accord relatif aux « facilités administratives et douanières en vue de mettre en œuvre les projets alloués à l’Etat du Niger par l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ».

L’Algérie et le Niger entretiennent des relations de coopération dans divers domaines dont l’éducation, le commerce, et le pétrole, rappelle-t-on.

Développer l’axe Alger-Niamey au centre d’un entretien entre le Ministe d’Etat algérien de l’énergie et le Ministre nigérien des affaires étrangères

Le ministre d’Etat, ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu le Mardi 25 février 2025 à Alger, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré.

Il s’est agi, au cours de cet entretien d’examiner les voies et moyens de développer et de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée au siège du ministère, en présence de ses cadres et de l’ambassadeur du Niger auprès de l’Algérie, les deux parties ont évoqué « les relations fraternelles et historiques entre les deux pays, ainsi que les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie et des hydrocarbures », précise le communiqué.

Les deux parties ont également examiné « les derniers développements liés aux projets communs, dont les projets de recherche, de prospection, et d’exploitation des hydrocarbures, les projets de raffinage, de pétrochimie, et de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, ainsi que les futurs projets relatifs à la production, au transport et à la distribution de l’électricité au Niger »,

La rencontre a également permis de discuter de l’état d’avancement du projet du Gazoduc transsaharien, tout en mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre les réunions de coordination entre les parties concernées, en sus du suivi de la mise en œuvre des décisions prises lors des précédentes rencontres tripartites entre les ministres chargés des hydrocarbures de l’Algérie, du Niger et du Nigeria, dont la dernière a eu lieu à Alger ».

A cette occasion, M. Arkab a réitéré « l’engagement de l’Algérie à poursuivre son soutien aux frères nigériens, notamment dans le domaine de l’énergie et de l’industrie pétrolière », soulignant, par là même, l’importance du transfert des expertises algériennes, et de l’élaboration de programmes de formation au profit des compétences nigériennes.

Le Ministre d’État algérien a également évoqué les possibilités de coopération dans le secteur des mines et des études géologiques, étant un domaine prometteur pour le renforcement du partenariat entre les deux pays.

De son côté, M. Sangaré s’est dit satisfait de « la coopération étroite entre les deux pays », se félicitant « du soutien technique fourni par Sonatrach et Sonelgaz au Niger, lequel constitue un facteur-clé dans la réalisation des objectifs communs ».

Le chef de la diplomatie nigérienne a également souligné « l’importance des programmes de formation dispensés dans les instituts algériens, visant à mettre à niveau et à qualifier les équipes de cadres et de techniciens nigériens dans les domaines des hydrocarbures et de l’électricité, en vue de renforcer les capacités du Niger dans ces secteur vitaux ».

Le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables d’Algérie a souligné que cette rencontre vient confirmer « la volonté commune de l’Algérie et du Niger de renforcer la coopération énergétique et l’investissement, au mieux des intérêts stratégiques des deux pays, et de consolider le partenariat économique et le développement dans la région ».

