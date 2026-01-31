Le Niger, 5ème armée la plus puissance de l’Afrique de l’Ouest et 21ème du continent

L’armée nigérienne en dépit d’un contexte international défavorable a été classée 5 ème armée la plus puissante de l’Afrique de l’ouest.

Selon une dépêche de l’agence nigerienne de presse, le site web américain spécialisé dans la défense a publié cette semaine, son classement 2026 des pays ayant les armées les plus puissantes. Dans la région Afrique de l’Ouest, le Niger est classé 5è armée la plus puissante et 21è à l’échelle du continent, rapporte l’hebdomadaire nigérien ‘’Sahel Dimanche’’ du 30 janvier.

Le top 5 de la région Afrique de l’Ouest comprend dans l’ordre le Nigeria, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Niger. On constate que deux pays de la Confédération AES (Mali et Niger) figurent dans le top 5. Ce qui traduit, la montée en puissance des forces armées de I’AES malgré le contexte difficile que traversent les pays et tous les obstacles qui leur sont sciemment posés.

Cette vérité est confirmée par le top 5 au niveau de la Zone UEMOA, qui comprend respectivement le Mali, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal, et le Burkina Faso.

Le classement GFP, note-t-on, se base sur une soixantaine d’indicateurs répartis en de grands groupes comme le nombre d’unités militaires, la situation financière, les équipements et capacités logistiques, la situation géographique. Ces critères, notamment ceux relatifs aux capacités financières, favorisent certaines armées.

Par contre, les armées de l’AES et celle du Niger en particulier ont une expérience avérée de la guerre et de la lutte contre le terrorisme, tandis que certaines armées sont plus des armées de parade au bord de l’atlantique. Cette expérience du terrain s’est traduite lors des opérations extérieures (au Liberia, en Côte d’Ivoire, au Mali, etc.) où les contingents des Forces Armées Nigériennes ont opéré dans des « zones chaudes ».

Au plan mondial, le top 5 du classement 2026 du GFP comprend, sans surprise, les États Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud.

A l’échelle du continent africain, l’Égypte est classée en tête suivie de l’Algérie, du Nigeria, de l’Afrique du Sud et de l’Éthiopie.

Comme on le constate aisément, l’armée nigérienne monte en puissance progressivement depuis l’avènement du cnsp au pouvoir.

Des moyens colossaux ont été investis aussi bien en équipements de pointe que dans le recrutement et la formation des hommes.

Son grand déploiement sur les différents théâtres d’opérations en font d’elle, l’une des armées les plus aguerries d’Afrique.

Il ne reste plus qu’à consolider les acquis, en achetant encore plus d’armes susceptibles d’enrayer le terrorisme, à nous imposer par la France qui ne digère pas encore, la perte de ” son uranium” et de son influence dans notre pays.

Tam tam info news