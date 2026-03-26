Le Niger célèbre l’an 1 de la promulgation de la charte de la refondation: des progrès réalisés…

Le Niger a célébré, aujourd’hui , jeudi 26 mars 2026, le premier anniversaire de la promulgation de la charte de la refondation sous le thème ‘’engagement collectif au service de la patrie’’.

A cette occasion, le président de la République, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame TIANI s’est adressé à la nation pour faire le bilan de l’année écoulée.

Cette journée a été aussi marquée par des conférences, des prières collectives et prêches.

Selon l’agence nigérienne de presse, l’an1 de la promulgation de la charte de la Refondation au Niger a ouvert la voie à une nouvelle ère politique dans le pays avec la mise en place des institutions adaptées et crédibles.

Ce texte fondateur issu des Assises a valeur constitutionnelle, servant désormais de loi fondamentale devant régir les pouvoirs publics pendant la période de la refondation.

Tirant les leçons des modes de gouvernance du passé, la charte institue un éxécutif fort avec le Président de la Republique, Chef de l’Etat, Chef de l‘exécutif, chef des armées, de l‘administration.

La Charte dispose également que la durée de la période de la refondation est fixée à 60 mois à compter de la date de sa promulgation, cette durée est modulable en fonction de la situation sécuritaire, du cahier des charges de la refondation et de l’agenda de la Confédération. Cette dernière regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Le texte repose sur un certain nombre de principes et de valeurs à savoir : le patriotisme, la discipline et le civisme, l’inclusion, la solidarité, la fraternité et l’esprit de consensus, le sens de la responsabilité, l’intégrité et l’honneur, le respect du bien public, la tolérance, le dialogue et le pardon, la vérité, la justice, la réconciliation, la dignité, le travail, la probité, l’endurance et le courage.

Les organes de transition comprennent notammant le président de la repubique, le CNSP, le gouvernement, le conseil consultatif de la refondation, le Conseil d‘Etat, la Cour des Comptes , l’observatoire national de la communication, l’observatoire des droits humains.

A cette date, l’essentiel des organes de la refondation est mis en place à savoir la présidence de la République, le gouvernement de la refondation, le CNSP pour le volet exécutif et législatif.

Au chapitre judiciaire, une cour d’Etat avec des pouvoirs étendus et une cour de compte, gendarme des finances publiques sont en place.

Pour le cachet populaire, un Conseil Consultatif de la Refondation de 194 membres, issus de toutes les couches sert de creuset et de reflet des aspirations populaires est fonctionnel. Son rôle est de donner des conseils au CNSP et au gouvernement sur tout sujet à leur demande ou de sa propre initiative. Le CCR dont les membres sont entrés en fonction le 28 juin dernier est l’une des 8 institutions de la refondation au Niger et dont la mission est de donner de conseil au Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie et au Gouvernement sur toute question majeure à leur demande ou de sa propre initiative.

L’institution compte 5 commissions sur des thématiques clés telles que la paix, la gouvernance, la justice, les droits humains, le développement économique, l’éducation.

Un détail important pour cet organe et sans mandat législatif, mais il représente le Niger au sein des institutions parlementaires.

Pour parachever cette charpente institutionnelle, l’Observatoire National de la Communication (ONC), chargé de réguler le paysage médiatique, a été installé.

En matière des droits humains et libertés fondamentales, un organe ad hoc est dans le pipeline.

Outre des questions institutionnelles, la charte de la refondation balise les conditions de coopération militaire.

Par exemple, la présence temporaire ou permanente des forces étrangères sur le territoire national est autorisée par le Président de la République, Chef de l’État, Chef des armées, après consultation préalable du peuple souverain par voie de referendum, dispose la charte.

Toutefois, ‘’en cas d’urgence avérée, que cette autorisation puisse être accordée par un décret du Président de la République, chef de l’État, après avis du Conseil consultatif de la refondation, sans que la durée puisse excéder le temps nécessaire pour stabiliser la situation objet de l’urgence, dans des conditions définies par la loi’’, stipule le texte.

Les errements du passé, sans nul doute ont pesé sur l’adoption de telle disposition contraignante.

On rappelle que ces orientations sont issues des assises nationales qui ont regroupé plus de 700 délégués de toutes les couches socio professionnelles nationales.

Elles se sont tenues du 15 au 20 février 2025 pour donner un contenu à la promesse du 19 août 2023 du président Tiani de la tenue d’un grand dialogue national inclusif.

Le cahier de charge de cette rencontre était de définir les principes fondamentaux devant régir notre Transition ; proposer la période de la Transition ; identifier les priorités nationales durant la Transition et de rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République.

Ces assises sont du reste l’aboutissement d’un processus mis en route le 31 décembre 2023 avec le lancement par le Premier Ministre des Assises régionales à Agadez. Ce qui a permis de produire des synthèses régionales qui ont servi de substrat aux délibérations des délégués.

Au nombre des propositions fortes, on retiendra la dissolution des partis politiques, la libération de certains détenus, la promotion en grade du chef de l’Etat.

Une ordonnance du 3 mars 2026 consacre le 26 mars, jour de la promulgation de la nouvelle charte comme journée de la refondation. Elle est chômée et fériée.

Pour revenir au message à la nation du chef de l’état, l’anp nous révèle que le Président Tiani a instruit le gouvernement sur son devoir de redevabilité vis à vis du peuple

Le Président de la République, le général d’armée Abdourahamane Tiani a annoncé avoir instruit le gouvernement à s’atteler à l’exercice de redevabilité’’ vis-à-vis du peuple souverain.

La Charte qui consacre les institutions de la République et organise les pouvoirs publics définit un ‘’nouveau contrat politique entre le peuple souverain et ceux qui ont la lourde responsabilité de présider aux destinées du Niger et de sa refondation.’’, a fait valoir le chef de l’Etat nigérien.

Ajoutant qu’en ‘’vertu de ce nouveau contrat, chacun, dirigeant ou citoyen, a un rôle à jouer et doit l’assumer pleinement car c’est la condition de base de la réussite de notre grande ambition de faire du Niger un pays véritablement souverain et prospère’’.

Le président Tiani a fait valoir que ‘’la responsabilité des citoyens nigériens est de rester unis, solidaires, résilients et résolument engagés pour soutenir les politiques publiques et la défense de notre cher pays’’ ; quant aux Gouvernants, leur devoir est de gouverner par l’exemple, en gérant les affaires publiques avec probité, dans la transparence et l’efficacité.’’

A l’endroit des dirigeants, le général d’armée Abdourahamane Tiani a rappelé la responsabilité qui ‘’leur incombe d’intérioriser le principe de redevabilité qui oblige les Gouvernants à rendre régulièrement compte au peuple de la mise en œuvre des politiques publiques et l’exécution de leurs missions respectives’’.

‘’j’ai instruit le Gouvernement de s’atteler à cet exercice dans les prochains jours pour permettre aux Nigériens de mieux saisir, non seulement, les défis auxquels nous faisons face, mais également, les progrès effectivement réalisés et les perspectives à venir pour notre pays.’’, a notifié le président de la République.

Le Dirigeant nigérien a salué ‘’la mobilisation historique’’ de la population lors de la tournée en profondeur dans les régions du Niger qu’il avait effectuée du 4 au 5 octobre puis du 8 au 20 novembre 2025 sur l’ensemble du territoire national.

‘’Avec une telle mobilisation qui traduit en même temps leur niveau de soutien et d’engagement pour la Refondation, il n’y a aucun doute que nous réussirons, ensemble, à relever tous les défis auxquels nous faisons courageusement face’’, a-t-il mentionné.

Le 26 mars consacré ‘’journée de la refondation’’ est chômée et fériée avec au programme des manifestations publiques (conférence, prêche et prières).

Le Président de la République tire un premier bilan partiel

Le Président de la République, le général d’armée, Abdourahamane Tiani a fait état ce mercredi des ‘’quelques grandes réalisations accomplies’’ au cours de la première année de mise en œuvre du Programme de Refondation 2025-2029, dans un message à la nation marquant le premier anniversaire de la proclamation de la Charte de la Refondation.

Le chef de l’Etat a mis en exergue ‘’Ces décisions et mesures qui sont inédites, de par leur portée et leur sens profond. Elles sont de nature à impulser un changement véritable dans la gouvernance de notre pays et nos objectifs de développement. Elles permettent de donner une nouvelle trajectoire à notre pays pour emprunter désormais le chemin de la souveraineté véritable et du progrès pour tous’’.

Au plan Politique et Institutionnel, le Président Tiani a affirmé que ‘’nous avons réussi à ‘’normaliser’’ la situation politique de notre pays avec l’installation de toutes les institutions prévues par la Charte mais également, fait reposer l’exercice du pouvoir d’Etat sur le droit’’.

Dans le registre sécuritaire, le chef de l’Etat a mentionné que ‘’nous avons réussi à stabiliser la situation sécuritaire’’, ajoutant que ‘’nos vaillantes FDS ont bien le contrôle de la situation sur le terrain, en dépit des attaques subies par notre pays ces dernières semaines et la guerre informationnelle que nous mènent nos ennemis.’’

‘’Nous avons désormais repris l’initiative sécuritaire et agissons en toute liberté’’, a-t-il fait savoir, précisant que ‘’nos FDS, au niveau national ou dans le cadre confédéral, planifient et conduisent les opérations sur le terrain sans diktat, ni injonction et les multiples succès engrangés sont édifiants.

Dans le cadre des infrastructures, le général d’armée Abdourahamane Tiani a fait état ‘’de nombreuses infrastructures en cours de réalisation, notamment, de classes, d’amphithéâtres, de centres de Santé, d’aménagements hydrauliques ou hydro-agricoles, de pistes, de routes et de logements sociaux’’.

‘’Ces équipements sont importants, surtout dans notre contexte, où certaines puissances cherchent à asphyxier notre pays, économiquement et financièrement’’, a-t-il fait observer, en promettant de ‘’redoubler d’efforts à répondre aux attentes nombreuses et légitimes des Nigériens.’’

Dans le chapitre éducatif et sanitaire, le Président Tiani a relevé ‘’d’importants efforts sont en train d’être fournis pour améliorer la qualité de ces systèmes avec la création des Collèges Scientifiques, d’un Lycée Scientifique de Jeunes filles, mais aussi, la dotation de plusieurs de nos centres de santé en matériels de dernière génération participe de ces efforts’’.

Le chef de l’Etat a confirmé le processus du recrutement en cours de plus de onze mille contractuels de l’éducation et le projet d’engagement de six mille agents de santé.

Le Président de la république a annoncé ‘’d’autres recrutements suivront, dans tous les domaines de la Fonction Publique de l’Etat, pour, non seulement, donner un emploi à notre jeunesse engagée et dynamique, mais également assurer un service public de qualité, à la hauteur des attentes de nos vaillantes populations dès que les conditions financières le permettront’’.

Au titre des mesures socio-économiques, le Chef de l’Etat a rappelé la reconduction ou au maintien des mesures de réduction des prix du ciment, du prix de vente de l’essence à la pompe, des frais médicaux et chirurgicaux, entre autres.

‘’Il ne s’agit pas d’une simple mesure sociale de bienfaisance. Il s’agit plutôt, suivant notre nouvelle approche politique, de mieux soigner le plus grand nombre de nos compatriotes et d’en faire des agents économiques. C’est un changement important de paradigme, quand on sait que toutes les politiques publiques jusqu’ici mises en œuvre ont consisté à mobiliser les ressources de l’Etat pour principalement les orienter vers les agents publics.’’, a-t-il fait valoir.

Le Président Tiani a mentionné ‘’la réussite indiscutable du Programme de la Grande Irrigation.’’

Il se traduit par la disponibilité de produits vivriers en qualité et en quantité suffisantes sur nos marchés et dans nos foyers, à la grande satisfaction de tous les Nigériens.

Ajoutant : la réussite de ce Programme est la preuve que la première richesse du Niger demeure ses terres agricoles et de pâturages ; à rebours des thèses calamiteuses qui nous présentent comme un pays aride et non-propice à l’agriculture pour ainsi nous réduire éternellement à vivre des périodes de soudure et à tendre la main pour nourrir nos populations.

Il s’agit là également d’un changement politique majeur qui fait désormais de l’agriculture une base essentielle de notre développement économique, a-t-il relevé.

Cela est d’autant une réalité que la production agricole est accompagnée de la création d’entreprises à tous les niveaux du processus, qu’il s’agisse de la production à proprement parler ou de la transformation et de la commercialisation.

C’est le lieu de saluer les efforts de tous ceux qui ont permis la création de nouvelles entreprises. En effet, aussi bien dans le domaine agro-alimentaire que de la métallurgie et des autres secteurs économiques, soixante-quatre (64) unités industrielles ont été agréées pour plus de sept mille (7 000) emplois.

Dans le secteur minier et pétrolier, le Chef de l’Etat nigérien a fait savoir que ‘’ sur le plan de l’exploitation de nos ressources naturelles que nous avons engrangé le plus de progrès.’’

‘’Nous avons, non seulement, nationalisé notre Uranium, mais également, réussi, avec nos ressources et compétences propres, à en maintenir la production.’’, a-t-il souligné.

Notant : C’est un message fort à l’endroit de tous les partenaires actuels et futurs du Niger que le grand peuple nigérien finit toujours par reprendre ses droits lorsqu’il est injustement trompé et pillé.

‘’C’est l’héritage en termes de ressources, mais aussi d’engagement que nous léguons aux générations futures et qu’elles doivent préserver jalousement pour que personne ne vienne encore spolier nos biens et pour toujours’’.

Dans le registre diplomatique, le président de la république a fait état ‘’d’importants résultats qui méritent d’être soulignés’’ avec l’accréditation de vingt-six (26) Ambassadeurs de tous les continents et l’ouverture de quatre (04) nouvelles Ambassades.

‘’Dans toutes les instances internationales, y compris aux Nations Unies, nous avons clairement exposé la nouvelle vision politique du Niger qui consiste dans le respect de notre souveraineté et de la défense des intérêts de notre pays’’, a-t-il notifié.

Ajoutant ‘’nous avons œuvré, ensemble avec nos frères du Burkina Faso et du Mali, à rendre opérationnelle notre Confédération AES.’’

La création de la Banque d’Investissement de la Confédération ainsi que le lancement de notre force unifiée en décembre dernier constituent, sans aucun doute, des avancées majeures pour notre Confédération, a souligné avec force le dirigeant nigérien.

Probité, transparence, efficacité et redevabilité, maîtres mots dans la gestion des institutions de la refondation du Niger

Le Président de la République, Chef de l’Etat, le général d’armée Abdourahamane Tiani, a appelé les gouvernants à gouverner avec probité, transparence, efficacité et à incarner toujours le principe de redevabilité vis à vis des populations qui se sont mobilisées pour soutenir la refondation du Niger.

Le Président de la République a, à cette occasion, rappelé aux ‘’Gouvernants, leur devoir qui est de gouverner par l’exemple, en gérant les affaires publiques avec probité, dans la transparence et l’efficacité’’.

‘’Il leur incombe d’intérioriser le principe de redevabilité qui oblige les Gouvernants à rendre régulièrement compte au peuple de la mise en œuvre des politiques publiques et l’exécution de leurs missions respectives’’ a-t-il ajouté.

A ce propos, ‘’j’ai instruit le Gouvernement, de s’atteler à cet exercice dans les prochains jours pour permettre aux Nigériens de mieux saisir, non seulement, les défis auxquels nous faisons face, mais également, les progrès effectivement réalisés et les perspectives à venir pour notre pays’’ a souligné le Président de la République qui a tenu à saluer la mobilisation historique des Nigériennes et des Nigériens lors de sa tournée en profondeur en octobre dernier qui ‘’traduit en même temps leur niveau de soutien et d’engagement pour la Refondation’’.

‘’Il n’y a aucun doute que nous réussirons, ensemble, à relever tous les défis auxquels nous faisons courageusement face’’, a rassuré le Chef de l’Etat.

Tam tam info news ( source anp)