Le Niger dénonce «le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel »

Le premier ministre nigérien mahamane Ali lamine zene s’est adressé hier à l’assemblée générale de l’ONU qui tenait sa 80 ème session.

Dans un langage clair, direct et sans langue de bois, il a vivement condamné les agissements exécrables de la France, pour ses crimes coloniaux contre le Niger et son peuple et pour son soutien affiché au terrorisme qui écume le Sahel.

La France a t-il affirmé soutien et forme les terroristes. Cette même France qui a pillé les ressources minières du Niger et continue à mettre partout des cailloux sur le chemin du redressement du Niger.

C’est pourquoi, le Premier ministre du Niger, , a dénoncé « le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier ».

« Je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger, en particulier », a t-il déclaré.

Il a affirmé que, depuis le renvoi des troupes françaises du Niger en 2023, le gouvernement français a mis en place « un véritable plan sournois et subversif de déstabilisation » de son pays.

Ce plan, a-t-il précisé, « consiste, entre autres, à renseigner, former, financer et équiper les terroristes, ainsi qu’à entreprendre des tentatives malheureuses pour créer les conditions d’un conflit interethnique au Niger et au Sahel ».

Or, selon lui le peuple nigérien est un peuple uni et soudé.

La France, a-t-il poursuivi, a également mené « une campagne de désinformation et d’intoxication » visant à discréditer son pays, ses institutions, ses responsables politiques et son armée.

Elle a entretenu et alimenté une tension politique permanente entre le Niger et certains de ses voisins.

À cela s’ajoute, selon lui, « une guerre économique et financière sans précédent », qui se traduit par une volonté « haineuse » de la France de saboter les projets de développement du Niger, en démobilisant les investisseurs et en votant systématiquement contre son pays au sein des institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le FMI.

Le Niger presse la France de reconnaître ses crimes coloniaux

Il a pressé samedi la France à la tribune des Nations unies, à reconnaître les crimes commis dans son pays depuis 1899 et à assumer son devoir de mémoire.

Le peuple nigérien souffre encore des stigmates de l’infâme colonisation française.

A la tribune de l’ONU, le Premier ministre est revenu sur ces horreurs.

Il a notamment cité les fosses communes où des milliers de victimes ont été jetées, les femmes enceintes assassinées, les viols, les pendaisons de fillettes et les exécutions de résistants.

« Au nom de mon pays, le Niger, je demande solennellement à la France de faire son devoir de mémoire et de reconnaître ses crimes », a requis Ali Lamine Zeine.

Le chef du gouvernement nigérien a annoncé la mise en place, par le chef de l’État, le général Abdourahamane Tchiani, d’une commission d’experts, d’universitaires et de scientifiques, chargée d’étudier cette période sombre et d’écrire l’histoire véritable du Niger.

« L’objectif est de rétablir les faits, la vérité et de restituer au peuple nigérien toute sa dignité », a expliqué le Premier ministre.

Ali Lamine Zeine a en outre fustigé le pillage des ressources du pays, notamment l’uranium.

« Un demi-siècle d’exploitation n’a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption et désolation, tandis qu’il a offert aux Français prospérité et puissance », a-t-il affirmé, soulignant que « toutes les nappes phréatiques sont aujourd’hui contaminées ».

Selon lui, cette situation est inacceptable et appelle à une responsabilité historique et morale de la France envers le peuple nigérien.

Ce discours ferme a été chaleureusement accueilli au Niger et un peu partout à travers le monde.

C’est un discours d’une Afrique digne et décomplexée, d’une Afrique souveraine qui s’affirme et affirme sa voix.

Merci excellente d’avoir si bien honoré notre pays, l’AES et l’Afrique dans son ensemble.

