Le Niger et la BOAD au chevet de la Sonibank

La première édition des »BOAD Development Days » s’est achevée, ce vendredi 13 juin 2025 à Lomé au Togo, en présence du Premier Ministre nigérien, sur une note de satisfaction et une affirmation de la volonté de pérenniser davantage ces journées.

Deux jours durant, experts et acteurs du développement se sont penchés sur le thème : « Financement de la transition énergétique et de l’agriculture durable : défis, opportunités et solutions ».

Les échanges ont mis en lumière les défis de l’accès universel à l’électricité et l’importance stratégique de l’agro-industrie pour la souveraineté alimentaire dans l’espace UEMOA.

A l’issue des ces travaux, le président de la BOAD, Serge Ekué, s’est dit « très reconnaissant et humble, en saluant la richesse des débats, notamment sur le nucléaire, les start-up et les mécanismes innovants de financement ».

« Convaincu que le progrès viendra par l’expertise, le savoir et la technicité, en abordant les enjeux de manière sectorielle et transversale, nous allons poursuivre cette approche, dans un monde en pleine mutation, où le multilatéralisme est remis en question, tout en comptant sur les capacités d’adaptation de la BOAD », a-t-il affirmé.

Le Président Ekué a également réitéré l’engagement de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) à consacrer davantage de financements aux secteurs de l’énergie et de l’agriculture.

M. Ekué de lancer un appel à une prise de conscience continentale.

« Quand Dieu vous a tout donné, vous risquez de devenir paresseux , or ceux qui n’ont rien sont contraints d’être ingénieux », a-t-il indiqué.

« Nous devons penser autrement, prendre des risques, être contra-cycliques comme la BOAD », a plaidé le Président Serge Ekué.

Pour le Président de la BOAD, « Nous sommes des acteurs de la mondialisation et nous poursuivrons nos efforts tant que nous n’aurons pas réglé nos problématiques liées à l’énergie, à l’agriculture, à l’habitat, à l’habitat social, à la santé et à l’éducation ».

« Enfin, si nous savons exactement où nous allons, nous embarquerons tout le monde avec nous et continuerons d’avancer. Ce qui nous importe, c’est l’avenir de nos enfants et celui de nos petits-enfants », a-t-il conclu tout optimiste.

Durant ces deux jours, les discussions ont fait ressortir les défis majeurs auxquels est confrontée la zone UEMOA, notamment la souveraineté alimentaire, la professionnalisation de l’agriculture, l’accès aux intrants, la disponibilité et l’accessibilité de l’énergie, la maîtrise de l’eau, ainsi que le financement de l’agriculture et de l’énergie.

Le Niger et la BOAD signent une convention de prêt de 50 milliards de CFA en faveur de la SONIBANK

Le Premier Ministre, Ministre de l’Économie et des Finances, M. Ali Mahamane Lamine Zeine et le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement, ont procédé, ce vendredi 13 juin 2025 dans la capitale togolaise, à la signature d’une convention de prêt de 50 milliards de CFA en faveur de la SONIBANK.

Ce montant, permettra à la SONIBANK de corriger le dysfonctionnement, de respecter tous les ratios prudentiels et lui permettra également de disposer de la trésorerie afin de continuer à financer l’économie.

S’adressant à la presse, le Premier Ministre Zeine a souligné « qu’il n’y a pas eu que cette convention signée, il y a eu d’autres dossiers qu’ils ont présentés au président de la BOAD ».

« Il y a un autre dossier qui concerne le rachat des titres auprès d’une des banques locales qui a été réglé, puis il y a cette convention de 50 milliards de francs pour la SONIBANK », a précisé le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances, avant d’indiquer « qu’il s’agit véritablement d’une intervention de l’État du Niger pour empêcher que la première banque nigérienne ne s’enlise ».

Rappelons que le premier ministre nigérien et sa délégation séjournent à Lomé dans le cadre de la 1ère édition des ‘’BOAD Development Days ‘’.

Ce prêt va certainement permettre à la Sonibank de reprendre son souffle.

Saignée depuis plusieurs années par un interventionnisme politique, la banque, une des fleurons de la place à Niamey avait ces derniers temps des difficultés pour remplir ses obligations.

Un meilleur management serait nécessaire pour sortir définitivement la Sonibank du gouffre.



