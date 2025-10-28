Le Niger et le Tchad lanceront conjointement une vaste campagne de vaccination du cheptel à Diffa

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage du Niger, le Colonel Mahaman Elhadj Ousmane, et son homologue du Tchad, le Ministre de l’Élevage et de la Production Animale, le Professeur Abderahim Awat Atteib, sont arrivés ce lundi 27 octobre 2025 à Diffa, dans le cadre du lancement conjoint de la campagne transfrontalière de vaccination du cheptel contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB), la Peste des Petits Ruminants (PPR) et la Pasteurellose cameline.

À leur descente d’avion à l’aéroport Mamadou Tandja de Diffa, les deux membres des gouvernements nigérien et tchadien ont été chaleureusement accueillis par le Gouverneur de la région de Diffa, le Général de Division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, entouré des autorités administratives, municipales, coutumières, ainsi que des responsables régionaux des Forces de Défense et de Sécurité et des services techniques régionaux.

La cérémonie officielle de lancement de la campagne aura lieu ce mardi 28 octobre 2025 à Sayam, dans la commune rurale de Chétimari, sous la co-présidence des deux ministres. Elle vise à renforcer la coopération sanitaire et pastorale entre le Niger et le Tchad, deux pays liés par des relations séculaires de fraternité, de coopération et de complémentarité, notamment dans le domaine de l’élevage et de la transhumance.

Ainsi, cette initiative conjointe traduit la volonté des deux États de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre les maladies animales transfrontalières, de protéger le cheptel et de préserver les moyens de subsistance des communautés pastorales vivant le long de leur frontière commune. Elle constitue également un cadre d’échanges et de concertation entre les acteurs techniques, les éleveurs et les organisations professionnelles des deux pays.

Faut-il le rappeler, cette coopération sanitaire entre le Niger et le Tchad s’inscrit dans la continuité d’une rencontre bilatérale tenue du 3 au 5 octobre 2023, consacrée à la planification conjointe des campagnes de vaccination contre la PPCB et la PPR.

À l’issue de cette rencontre, il avait été convenu d’organiser chaque année un lancement conjoint dans l’un des deux pays afin de renforcer la coordination des interventions vétérinaires transfrontalières.

Ainsi, le 27 novembre 2023, le Tchad avait abrité à Liwa, sous la coprésidence des deux ministres, le premier lancement conjoint Niger–Tchad de la campagne de vaccination. Cette expérience pilote avait enregistré des résultats très positifs sur la santé animale, pour avoir permis de réduire considérablement les cas de maladies infectieuses dans les zones frontalières.

La présente édition, organisée à Diffa, vient consolider cette dynamique de coopération exemplaire entre N’Djamena et Niamey, dans un contexte où la mobilité pastorale et la transhumance jouent un rôle essentiel dans l’économie et la cohésion sociale des communautés frontalières.

Les deux ministres auront, à l’occasion de leur séjour à Diffa, des séances de travail techniques avec les services vétérinaires, les représentants des organisations d’éleveurs, ainsi que des échanges sur la transhumance transfrontalière, un enjeu crucial pour la stabilité et la prospérité des zones pastorales du bassin du Lac Tchad.