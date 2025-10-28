Le PEUPLE CAMEROUNAIS DEBOUT POUR le CHANGEMENT .

La proclamation par la Cour Constitutionnelle, sans honte aucune , et dans un Réceptacle sans chaleur humaine, des supposés Résultats des Élections Présidentielles, vient définitivement conforter la Thèse de l’impérieuse nécessité de m’être en place des Transition-refondatrices dans nos pays. ” Il faut CHANGER la NATURE DE L’ETAT NEOCOLONIAL ” dixit notre Frère Djeukame Tchameni Camerounais Tout Court ,panafricaniste abreuvé à la source de la vraie Pensée Révolutionnaire progressiste.

Les Coups d’Etat Civils encadrés par des Institutions conçues pour leur succès, perdureront tant que la Nature de l’Etat neocolonial n’est pas changée , pour y substituer un nouvel Pacte social conçu véritablement par les Peuples africains,et pour eux-mêmes.

Le Changement ou la rupture d’avec les modes anciens de gouvernance en Afrique, est une dynamique irréversible du fait de l’éveil des Peuples, et leurs aspirations légitimes à profiter de leurs Ressources naturelles,et autres Biens socio-économiques.

Les pays africains et leurs Peuples auront des cheminements différents, mais la Finalité demeure la même : Affirmer leur Dignité et asseoir des processus endogènes de souveraineté et gouvernance.

Les Coups d’Etat militaires dans les pays du Sahel ( Alliance des Etats du Sahel AES) ,ont ouvert pour eux, la voie de l’engagement révolutionnaire et progressiste.

Récemment à Madagascar les populations se sont mobilisées pour obtenir le changement . Les Acteurs Civils et militaires de cette dynamique politique ont, sans hésitation, clairement opté pour une Refondation de l’Etat.

Au Cameroun à travers les Urnes les Populations ont voté pour le Changement, pour le Programme de Transition-refondation, porté par Mr Issa Bakary TCHIROMA.

Les Résultats sortis des Urnes ont été pratiquement comme un Plebicite pour Mr Issa Bakary TCHIROMA .

Le Peuple Camerounais a voté très majoritairement pour le Changement. Un vote clair et connu de Tous .

Par conséquent toute manœuvre de trucage desdits votes, de vol de la victoire du Peuple, conduirait au déclenchement d’une Résistance populaire, aux conséquences imprévisibles.

Au demeurant, c’est à une telle Résistance populaire que nous assistons partout au Cameroun, depuis la proclamation des Résultats par la Cour Constitutionnelle. Une Résistance pour la vérité des votes, pour libérer tous les Détenus politiques. Une Résistance pour mettre fin à un Régime d’aliénation, d’exploitation, et anti-progrès social, dont le Candidat est devenu une Marionette entre des Mains invisibles, travaillant pour des intérêts d’une oligarchie…

Les Peuples Sahelo-africains comprennent la lutte menée par leurs Sœurs et Frères du Cameroun.

Ils sont de tout cœur avec eux, jusqu’à la Victoire sur les Forces réactionnaires.

Vivve l’Afrique Debout qui se bat pour prendre son Destin en Mains.

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigerien Tout Court

Sahelo-africain