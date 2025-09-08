Le Niger va se doter d’une Compagnie aérienne nationale

Dans les années 60, le Niger disposait de sa compagnie aérienne de transport qui faisait la fierté de tout un peuple.

Malheureusement, la mauvaise gestion et certaines contingences ont conduit Air Niger à la faillite.

Depuis lors, les différentes tentatives entreprises pour la création d’une nouvelle compagnie sont demeurées infructueuses.

Aujourd’hui dans cette nouvelle ère de refondation, le gouvernement a annoncé sa décision de la création d’une nouvelle compagnie aérienne.

Le Niger entend se doter d’une compagnie aérienne nationale. L’annonce a été faite le jeudi 4 septembre 2025 à l’issue d’une réunion du Gouvernement au cours de laquelle il a adopté le Projet de décret portant création d’une société d’économie mixte dénommée « NIGER AIR INTERNATIONAL ».

« Dans la droite ligne de la Vision du Président de la République, en son volet développement des bases de production pour la souveraineté économique, l’Etat a décidé de la création d’une Compagnie aérienne nationale dénommée NIGER AIR INTERNATIONAL », indique le communiqué du Conseil des Ministres.

Aussi, précise la même source, « le capital social de cette compagnie est essentiellement détenu par l’Etat et les autres personnes morales de droit public et l’actionnariat est également ouvert au secteur privé ».

La création de cette compagnie aérienne, ajoute le communiqué, « a pour objectif d’assurer le désenclavement interne et externe de notre pays par voie aérienne et conséquemment contribuer au développement socio-économique du pays ».

Selon des sources bien informées, une délégation nigerienne conduite par le ministre des transports a rencontré les autorités marocaines afin de bénéficier de l’expertise du Royal air Maroc dans cette quête de souveraineté.

Tam tam info news