La France est devenue ingouvernable. L’instabilité politique a atteint son paroxysme et le gouvernement de Bayrou risque d’être balayé cette semaine.

Le président Macron chassé du Sahel est de plus en plus contesté par la grande majorité des Français.

Selon nos confrères de l’Agence d’Information du Burkina (AIB), une foule importante de manifestants a défilé le samedi 6 septembre 2025, dans les rues de Paris pour exiger la démission du président Emmanuel Macron et du Premier ministre François Bayrou, dénonçant la politique gouvernementale et « l’emprise » de l’Union européenne.

Toujours selon les sources de l’AIB, les protestataires, arborant des drapeaux tricolores et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Macron démission » et « Non à l’Europe », ont reproché à l’exécutif de servir des intérêts particuliers et ont réclamé le retour de la souveraineté nationale. Ils se sont également élevés contre le soutien occidental au gouvernement ukrainien, appelant à un arrêt immédiat du conflit, en scandant des slogans tels que « Macron, ta guerre – on n’en veut pas! ».

Un manifestant visiblement outré par la politique actuelle en France a déclaré : « Le peuple français est vent debout. Il est en colère contre le plan d’austérité, contre les perspectives de guerre. Il en a ras le bol et il veut que Macron s’en aille. Et accessoirement, derrière, il veut que la France retrouve sa souveraineté nationale perdue », plaidant également pour une sortie de l’Union européenne.

L’agence rappelle que le 25 août dernier, le Premier ministre François Bayrou a annoncé qu’il soumettrait le 8 septembre à l’Assemblée nationale une motion de confiance, justifiée par la détérioration de la situation économique et l’alourdissement de la dette publique, qui augmenterait de 12 millions d’euros chaque heure selon ses déclarations. Le gouvernement envisagerait de geler les revalorisations de pensions et d’autres prestations sociales en 2026 pour maîtriser le déficit.

Toujours selon les informations de l’AIB, si la motion de censure était adoptée par une Assemblée où le gouvernement ne dispose pas de majorité absolue, François Bayrou serait contraint de démissionner.

Par ailleurs, plusieurs sources ont indiqué que l’armée française aurait affirmé qu’elle ne servirait pas de chair à canon en Ukraine.

Le président Macron partisan farouche de la guerre en Ukraine risque de se retrouver seul sur le front.

Tam tam info news