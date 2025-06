Le parti de Ouattara réagit aux propos de Gbagbo…

M. Adjoumani Kouassi, le porte-parole principal du RHDP, le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire

Le porte-parole principal du RHDP (pouvoir), M. Kobenan Kouassi Adjoumani, a dénoncé ce mercredi 11 juin 2025, les appels à la violence de l’opposition, lors d’une conférence de presse.

M. Kobenan Kouassi Adjoumani a pointé les récentes déclarations de l’opposition, notamment de l’ex-président Laurent Gbagbo qui assure qu’il va « se battre jusqu’au bout » pour recouvrer ses droits civiques, du le PDCI (opposition) qui annonce une marche de protestation.

Le porte-parole principal du RHDP, le ministre d’Etat Adjoumani Kouassi, a qualifié d’« incendiaires et haineux » les propos tenus par le président du PPA-CI, Laurent Gbagbo, lors de son meeting à Port-Bouët, le 7 juin 2025.

L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale, a indiqué le samedi 7 juin 2025 à Port-Bouët, dans le Sud d’Abidjan, qu’il était déterminé à « se battre jusqu’au bout » pour recouvrer ses droits civiques.

« Chers amis, considérez qu’ils veulent se battre, donc on se battra », a insisté l’ex-président ivoirien devant des milliers de personnes, tout en demandant à ses militants de rester vigilants et mobilisés, « parce que ce sont des provocations. »

Selon le ministre d’Etat Adjoumani Kouassi, ces propos de Laurent Gbagbo, empreints de « xénophobie, de haine ethnique et tribale », s’apparentent à de véritables déclarations de guerre destinées à semer le désordre.

Pour son parti, le RHDP, l’orientation et la trajectoire politique prise par les partis d’opposition « ne sont ni plus ni moins qu’une tentative de prise en otage du processus électoral », a déclaré M. Adjoumani Kouassi Kobenan pour qui le RHDP n’est pas dans une posture de bagarre.

« Au RHDP, nous nous battons contre la pauvreté, contre le sous-développement. Nous nous battons pour construire des routes, des autoroutes, des écoles, des universités, des hôpitaux, des CHU », a soutenu M. Kouassi Adjoumani.

M. Kouassi Adjoumani a rassuré du maintien de l’ordre public en tout état de cause durant la prochaine présidentielle, invitant les Ivoiriens à ne pas « s’inquiéter face à ces discours de désespoir d’un homme politique rattrapé par ses propres contradictions ».

Il a réaffirmé la promesse du président de la République, Alassane Ouattara, à tenir l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 dans les délais prescrits par la Constitution, et ce, dans une atmosphère apaisée et dans la transparence.

Adjoumani Kouassi a invité les populations ivoiriennes à ne « point céder aux chants des oiseaux de mauvais augure, aux sirènes incessantes et intempestives d’une opposition à bout de souffle et en panne sèche de stratégies ».

« Nous sommes pour un débat sain et constructif, et non dans des ébats et combats fratricides. Nous sommes engagés dans un combat pour construire et non pour détruire », a déclaré le porte-parole principal du RHDP.

Gbagbo reçoit des émissaires de l’UA

L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, radié de la liste électorale, a reçu en audience, ce mercredi 11 juin 2025, à son domicile privé, à Abidjan, une délégation de l’Union africaine (UA), dans un contexte de tension pré-électorale en Côte d’Ivoire.

La délégation de l’Union africaine était conduite par M. Mahamat Saleh Annadif, ancien ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’élection présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire.

Cette rencontre intervient quatre jours après un meeting du leader du PPA-CI (opposition), l’ex-président Laurent Gbagbo, à Port-Bouët, dans le Sud d’Abidjan, où il s’est montré déterminé à « se battre jusqu’au bout » pour recouvrer ses droits civiques.

Acquitté par la CPI de crimes contre l’humanité lors de la crise postélectorale de 2010-2011, Laurent Gbagbo reste sous le coup d’une condamnation à 20 ans de prison pour « braquage » de la Bceao. Bien qu’il bénéficie d’une grâce présidentielle depuis août 2022, cela ne permet pas son admission sur la liste électorale.

« Je considère que cela est une insulte à ma personne. C’est une insulte à ma famille. Mais, ils veulent qu’on se batte, mais qu’ils sachent qu’on se battra », a-t-il déclaré, prévenant qu’ « à un moment, il faudrait qu’on envahisse toutes les rues d’Abidjan. »

Le président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI, opposition), Laurent Gbagbo, prévoit s’adresser ce jeudi 12 juin 2025 au peuple ivoirien, à travers une lettre ouverte, qui sera diffusée exclusivement sur la page Facebook de son parti.

M. Mahamat Saleh Annadif qui conduisait la délégation de l’UA, avait à ses côtés cinq autres personnalités : Amb Calixte Aristide Mbari (RCA), chef de la Division démocratie, élections et constitutionnalisme, département des Affaires politiques, paix et sécurité de l’UA.

La délégation comprenait également Mme Karine Kakasi Siaba (RDC), coordinatrice de la mission, M. Amb. William Awinador (Ghana), conseiller principal du Commissaire aux Affaires Politiques, paix et sécurité de l’UA.

M. Gideon Taboh (consultant, Cameroun) et M. Valdiodio Ndiaye (Sénégal), directeur Pays d’EISA – Partenaire de l’UA en matière électorale, figuraient au nombre des émissaires de l’UA venues en Côte d’Ivoire en vue d’une présidentielle apaisée en octobre 2025.

Il n’est jamais tard pour bien faire. La mission de l’union africaine est à saluer, mais à elle seule, elle ne peut pas suffire pour ramener le potentat ivoirien Alassane Ouattara à la raison.

Ce pays a souffert énormément dans les années écoulées, la guerre civile l’avait complètement dénaturé, il ne faut pas revenir à la case départ.

La côte d’ivoire mérite mieux. Elle mérite le respect de tous les ivoiriens, permettre à tous les ivoiriens de competir dans la paix, la sérénité et en toute transparence vaut mieux qu’un processus biaisé qui engendrera le chaos.

Il est encore temps d’y réfléchir.



Par Tam tam info News