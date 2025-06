Le président Traoré fustige les tentatives de division de l’AES…

Face à des impérialistes devenus de plus en plus agressifs, le président burkinabé a tiré la sonnette d’alarme.

Alors que l’hymne de l’AES était entonné, le lundi, à Ouagadougou, Bamako et Niamey, le capitaine Traoré a dénoncé ceux qui tentent de diviser les leaders du Sahel.

Le président de la transition burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis en garde lundi contre des tentatives extérieures visant à fragiliser l’unité entre les États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

S’exprimant lors de la première exécution de l’hymne de l’AES « Sahel Benkan », à Ouagadougou le 9 juin, le chef de l’État burkinabè a affirmé que des puissances étrangères tentaient régulièrement d’influencer l’un des trois pays pour le détourner de la Confédération.

« Nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes pour amener un des trois à trahir les autres », a-t-il déclaré, dénonçant des « manœuvres » récurrentes visant à disloquer l’unité du bloc sahélien.

Le capitaine Traoré a souligné les difficultés liées à l’unité africaine, qu’il a toutefois présentée comme une voie incontournable : « Il est difficile de s’unir, mais c’est la solution. Il faut qu’on s’unisse. »

Pour le président burkinabè, ces ingérences étrangères visent principalement à préserver les intérêts des puissances impérialistes, au détriment des peuples africains. Il a appelé à la vigilance et à la résilience face à ces pressions.

« On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité pour les peuples du Sahel de tirer les leçons des épreuves actuelles afin d’éviter, à l’avenir, les mêmes formes de domination, rapporte l’agence africaine de presse.

Le président du Faso a enfin exhorté les populations de l’AES à renforcer leur collaboration pour valoriser les ressources du Sahel, relevant que « le Sahel tout entier est riche, immensément riche. Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons à construire l’AES, à être forts, résilients, faire de l’AES un espace de sécurité totale. »

Depuis la création de l’AES, les autorités de transition au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont régulièrement dénoncé des tentatives de déstabilisation attribuées à certaines puissances occidentales, dont la France, ancien partenaire stratégique dans la région.

L’AES se veut un espace de sécurité totale, pour pourvoir exploiter les ressources au profit de la population

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé lundi la volonté des Chefs des Etats de la Confédération de l'alliance des Etats du Sahel (AES) de faire cette alliance, un espace de sécurité totale en vue d'exploiter convenablement ses ressources pour les faire profiter aux masses populaires.

Nous voulons « faire de l’AES (Confédération de l’alliance des Etats du Sahel) un espace de sécurité totale. Pouvoir exploiter convenablement nos ressources. Et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires », a indiqué le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s’adressait à ses compatriotes à l’issue de la traditionnelle montée des couleurs.

« Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons notre bonhomme de chemin. Continuer à construire l’AES à être forts et résilients », a ajouté le capitaine Ibrahim Traoré.

La Confédération de l'alliances des Etats du Sahel (AES), créée en septembre 2023 regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle vise à mutualiser les efforts des Etats membres pour combattre les menaces sécuritaires de la région et enclenché un développement durable en faveur des masses populaires de la zone.

