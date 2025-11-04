Le PM Lamine Zeine échange avec le représentant de la BOAD Moutapha Diaou sur des projets de l’agriculture, l’énergie, la santé et la formation professionnelle

Le Premier Ministre, Ministre de l’économie et des finances, M. Mahaman Ali Lamine Zeine a accordé, ce lundi 03 novembre 2025, une audience au Représentant-résident de la banque ouest africaine de développement (BOAD) au Niger, M. Moustapaha Diaou.

Selon le diplomate sénégalais, cette rencontre lui a donné l’occasion d’évoquer avec le dirigeant nigérien plusieurs dossiers de coopération entre le Niger et son organisation.

« J’ai eu l’honneur d’être reçu par son excellence, M. le Premier ministre Lamine Zeine, en compagnie du Ministre délégué chargé du budget, pour échanger sur la coopération entre la BOAD et le Niger, une coopération très forte », sur fond de financement de la BOAD, a indiqué M. Diaou à l’issue de la rencontre.

De manière précise, a rapporté le représentant de la BOAD, « on a échangé sur les projets phares que le Premier Ministre nous a confiés », à savoir le renforcement de l’office national pour les aménagements hydro-agricoles (ONAHA).

« Vous savez l’ONAHA compte bien dans le cadre du programme de la grande irrigation du Chef de l’Etat. Donc la BOAD est en train de mettre en œuvre un grand projet pour son renforcement », a-t-il indiqué avant de souligner également avoir « échangé sur les documents qui restent à transmettre à la BOAD. Une fois que toute la documentation sera transmise, la BOAD va poursuivre la conduite de ce grand ce projet ».

« Le deuxième projet, c’est le renforcement de la production énergétique de la Nigelec (société d’électricité du Niger) », a noté le diplomate, tout en rassurant « On a reçu toute la documentation à ce niveau aussi et le siège va poursuivre l’instruction de ce projet pour financer cette opération ».

Selon M. Moustapha Diaou, les financements de sa banque concernent aussi le secteur de la santé au Niger.

« Prochainement, je vais être reçu par le Ministre de la santé pour évoquer un grand projet que la BOAD va financer axé sur le développement sanitaire avec le CERMES », a-t-il affirmé, avant d’ajouter que « l’autre projet qu’on veut financer, c’est dans l’enseignement professionnel ».

« Prochainement, je vais aussi être reçu par le Ministre de la formation et de l’enseignement professionnel pour discuter du besoin de financement dans ce secteur donné que la BOAD est prête à financer », a annoncé le Représentant de la BOAD.

« Voilà globalement ce sur quoi on a échangé avec le Premier ministre et nous avons dit que la BOAD est disponible à accompagner toutes ces opérations de financement », a-t-il renchéri.