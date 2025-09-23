Le premier ministre Mahamane Lamine Zeine prend part à la 80 ème session de l’Assemblée générale de l’ONU

Amené loin et défendre haut la voix du Niger souverain

Le premier ministre, mahamane lamine zene est arrivé à New-York, aux États-Unis, à la tête d’une forte délégation nigérienne, afin de prendre part aux travaux de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette session, placée sous le thème “Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains”, constitue une étape historique, marquant à la fois l’anniversaire de la fondation de l’ONU et un appel renouvelé à la coopération internationale face aux défis contemporains.

Le premier ministre prononcera un discours lors de cette assemblée générale avant de s’entretenir en marge des travaux avec plusieurs personnalités.

Des actions diplomatiques communes avec ses homologues de l’AES sont également au programme du séjour du premier ministre.

Mahamane lamine zene est accompagné du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Yaou Sangaré, du Ministre de la Santé, le Général de brigade Garba Hakimi, du Ministre directeur de Cabinet du Président de la République, M. Soumana Boubacar, et de la Directrice adjointe de son cabinet, Mme Rakia Idé Issaka

La délégation nigerienne sous la conduite du premier ministre entend porter haut la voix du Niger dans ce cadre multilatéral majeur. Pour réussir cette mission hautement stratégique, une importante délégation de diplomates nigériens séjourne aussi à New York.

Les débats de haut niveau qui marquent cette ouverture portent sur des enjeux essentiels : la reconnaissance de l’État de Palestine, la lutte contre le changement climatique, ainsi que les impacts de l’intelligence artificielle sur l’intégrité de l’information. Ces thématiques illustrent parfaitement la complexité des défis qui interpellent la communauté internationale et auxquels notre pays, le Niger, apporte sa contribution.

Un défi majeur

Le premier ministre prendra la parole le samedi 27 septembre, dans l’après-midi, pour son premier discours devant la tribune onusienne.

C’est un rendez-vous très attendu par le peuple nigérien et celui de l’espace AES ainsi que par nos partenaires.

Le premier ministre réaffirmera l’attachement de notre Nation à la paix, au développement et à la défense de la dignité des peuples.

Cette participation à cette 80ᵉ session, témoigne de la détermination du Niger à défendre ses intérêts et à renforcer les liens de solidarité et de coopération qui unissent la communauté internationale.

En avant pour un Niger souverain et fier et une AES dynamique et prospère.

Tam tam info news