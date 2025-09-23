Arrestation de l’ancienne ministre des Armées Marguerite Gnakadé

L’ancienne ministre togolaise des armées, surnommée ” la sorcière” par ses détracteurs a été arrêtée et placée sous mandat dépôt.

Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées du Togo, a été arrêtée mercredi matin à son domicile à Lomé. Cette interpellation survient après plusieurs mois de critiques publiques à l’encontre du président Faure Gnassingbé et intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes dans le pays, crées de toutes pièces par des nostalgiques soutenus et financés par des puissances étrangères.

Leur objectif est de semer le désordre et le chaos au Togo, un pays qui a décidé souverainement de reprendre son destin en main.

Selon des témoins, des agents des forces de sécurité, encagoulés et lourdement armés, ont encerclé la résidence de Marguerite Gnakadé, avant de procéder à son arrestation. Elle a ensuite été conduite vers une destination non précisée. Limogée en décembre 2022, l’ancienne ministre s’était engagée publiquement contre la gestion du pays par le président du Conseil, Faure Gnassingbé et avait appelé à sa démission, soutenant notamment le mouvement insurrectionnel qui avait organisé la manifestation destruction du 30 août 2025 avec un groupuscule de renégats regroupé au sein du Mouvement du 6 juin (M66). Sous le fallacieux prétexte de rétablissement de la Constitution de 1992, les jeunes pilleurs ont testé de déstabiliser le régime en place.

Pour faire la lumière sur le développement de cette affaire d’arrestation de l’ex ministre, le Procureur de la République, Mawama Talaka, a accusé à la télévision nationale TVT, l’ancienne ministre des Armées d’« incitation à la révolte contre l’autorté de l’état.

En ce qui concerne dame Gnakade qui a été arrêtée le mercredi 17 septembre 2025 à son domicile à Lomé, le Procureur de la République a déclaré que l’ancienne ministre est placée sous mandat de dépôt et que « l’information ainsi ouverte sera conduite par le juge d’instruction en stricte conformité avec le code de procédure pénale ».

Les charges portées contre Gnakade vont d’une incitation à la révolte contre l’autorité de l’État, diffusion de fausses informations susceptibles d’ébranler la discipline et le moral des armées, trouble aggravé à l’ordre public et obstruction au bon fonctionnement de la justice.

Le procureur a révélé qu’au cours des mois de juillet à septembre 2025, l’activiste Aamron a rencontré à plusieurs reprises dame Gnakadé. Durant cette période, celle-ci s’est livrée à des appels incitant l’armée au soulèvement contre l’autorité de l’État. A en croire le Procureur, l’information judiciaire se poursuit « en stricte conformité des dispositions du code de procédure pénale ».

Selon le parquet, les contacts réguliers entre Tchala Essowè et dame Gnakadé laissent entrevoir une implication dans une dynamique subversive.

Marguerite Gnakadé est également la veuve de feu Ernest Gnassingbé, demi-frère du président Faure Gnassingbé.

Tam tam info news