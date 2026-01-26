Le Premier Ministre salue la synergie et l’utilisation par la douane d’outils modernes face aux menaces qui pèsent sur le pays

Depuis les évènements salvateurs du 26 juillet 2023, la douane nigérienne joue un rôle crucial dans la mobilisation des ressources internes et dans la lutte contre la fraude et le terrorisme.

Sous la houlette du nouveau directeur général, le colonel Mohamed yacouba siddo plusieurs actions ont été entreprises pour améliorer la performance de la douane nigérienne.

Cette performance de la dgd a été saluée par le premier ministre, ministre de l’économie et des finances, mahamane Ali lamine zene lors de la célébration de la journée mondiale de la douane.

Cette cérémonie a vu la participation des membres du cnsp, du gouvernement et plusieurs autres invités de marque.

Le Premier ministre, ministre de l’économie et des finances, Ali Mahamane Lamine Zeine, a présidé, ce lundi 26 janvier 2026, la cérémonie de célébration de la journée mondiale de la douane, au centre des conférences Mahatma Gandhi de Niamey, au cours de laquelle il a salué la synergie opérationnelle entre les forces de sécurité, couplée à l’utilisation d’outils modernes tels que le transit électronique et l’escorte douanière, pour répondre de manière unifiée et moderne aux menaces qui pèsent sur le pays

Cette journée a pour thème : Une douane qui protège la société, par sa vigilance et son engagement

Le Premier ministre, ministre des finances a adressé ses vœux de santé, de paix et de succès aux femmes et aux hommes de la Douane nigérienne à l’occasion de la Journée mondiale de la Douane 2026, tout en rendant hommage aux agents des Forces de Défense et de Sécurité ainsi qu’aux civils innocents qui ont perdu la vie au cours de l’année qui vient de s’écouler, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Le chef du gouvernement de rappeler que le 26 janvier 1953 naissait la coopération douanière internationale, et avec elle l’engagement solanelle et universel des Douanes du Monde pour l’efficacité, la sécurité, et la prospérité de nos économies.

Abordant le thème de cette édition, le Premier Ministre d’indiquer qu’il cadre parfaitement avec le contexte national et illustre la vision stratégique de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Il incarne surtout l’essence même de votre devise « Engagement – Discipline-Probité », plus qu’une devise, c’est un serment, c’est la promesse solennelle que les Douanes du Niger ont faite à la Nation.

Ainsi ‘’ la protection n’est pas un concept abstrait, mais se mesure à l’aune des actions et des outils déployés par la Douane ‘’ a-t-il fait savoir, relevant que ‘’ si la mission de la Douane est globale et va au-delà de la lutte contre la fraude classique pour englober la santé publique, la sécurité financière, la gestion durable de l’environnement et la sécurité globale, face à l’insécurité qui sévit dans notre sous-région et au terrorisme qui menacent notre intégrité, votre action est décisive ‘’.

Il fait également savoir que l’année 2025 a été marquée par des résultats tangibles qui illustrent le rôle de rempart frontalier de la Douane.

Parmi les prouesses de la douane durant l’année écoulée, le Premier Ministre de citer sur le plan de la Lutte contre les stupéfiants, la saisie de 322 kg de chanvre indien, et de 1,4 million de comprimés de Tramadol.

Dans le cadre de la Lutte contre la menace terroriste et l’insécurité, a-t-il poursuivi, 88 230 bâtons de dynamite, 52 076 détonateurs, et des milliers de mèches explosives ont été neutralisés au cours de 2025.

En faveur de la santé publique et de l’environnement : 8 459 cartons de produits pharmaceutiques et la protection de la biodiversité nationale ont été contrôlés.

‘’Aucune administration ne peut agir seule’’, a soutenu le Premier ministre pour qui ‘’la Douane a uni ses forces à celles de la Gendarmerie, de la Garde Nationale, de la Police et des Eaux et Forêts pour démultiplier l’impact de ses interventions, au demeurant l’opération «TSARAN KASSA» est la parfaite illustration de cette « alliance sacrée » entre les forces de sécurité ‘’.

‘’ Cette synergie opérationnelle entre les forces de sécurité, couplée à l’utilisation d’outils modernes tels que le transit électronique et l’escorte douanière, permet de répondre de manière unifiée et moderne aux menaces qui pèsent sur le pays ‘’ a-t-il souligné, soutenant que ‘’cela démontre que la coopération permet de briser les chaînes de l’illicite‘’.

Ali Mahamane Lamine a également salué les partenariats renforcés avec les Ministères sectoriels, les Services de renseignement, les autres forces de sécurité, l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et les organismes des Nations Unies.

Il a rassuré de son engagement à soutenir ‘’ les programmes de formation, d’harmonisation des procédures et d’adoption des outils et standards internationaux pour faire de la Douane nigérienne une administration de classe mondiale, agile, connectée et efficace ‘’, annonçant que ‘’notre objectif est clair, doter la Douane nigérienne des moyens nécessaires pour en faire une administration de classe mondiale, agile, connectée et toujours plus efficace ‘’.

La Douane nigérienne assume une fonction économique fondamentale en contribuant au trésor Public, ce qui est crucial pour financer les politiques publiques, la sécurité et le développement du pays, a ensuite relevé la Premier Ministre pour qui ‘’la fraude est une menace pour la sécurité et les finances publiques, et il est important de la combattre tout en préservant la compétitivité de notre territoire et faciliter les échanges licites ‘’.

Pour le Premier Ministre Zeine ‘’le défi des services de la Douane est de constituer un rempart inflexible contre la fraude sans gêner la performance et le développement de l’économie, c’est cela le double impératif de notre temps ‘’ pour lequel il est important ‘’d’identifier les forces, de corriger les faiblesses et d’innover pour accroître la performance de la Douane et de l’économie nigérienne’’.

En cette période exigeante, ‘’ la Nation compte sur vous plus que jamais, vous incarnez cette vigilance active et cet engagement sans faille proclamé à travers le thème de cette journée ‘’ a-t-il lancé à l’endroit des agents de la douane, déclarant que par ‘’votre travail, vous ne protégez pas seulement des marchandises ou des frontières ; vous protégez le quotidien de nos concitoyens, les ressources de la République et les fondations de notre prospérité future ‘’.

Le Premier Ministre, ministre de l’économie et des finances de rassurer enfin l’ensemble des agents de la douane que ‘’les plus hautes autorités de l’Etat sont à leurs côtés’’, promettant de les ‘’soutenir, outiller et accompagner pour renforcer encore plus leur efficacité’’, saluant l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux qui œuvrent aux côtés des douaniers dans leur mission essentielle.

Auparavant le directeur général des douanes, le colonel Mohamed yacouba siddo a tiré des réalisations de la douane, un bilan globalement positif en dépit des contingences du moment. Il a profité de l’occasion pour annoncer les grandes perspectives 2026.

La fête de la douane fut grandiose.

