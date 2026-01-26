Le premier ministre installe un comité ad-hoc chargé de préparer et suivre le déstockage des produits céréaliers de l’OPVN

Le premier Ministre, Ministre de l’économie et des finances, M. Ali Mahaman Zeine a presidé, le vendredi 23 janvier 2026, la cérémonie d’installation d’un comité ad-hoc chargé de préparer et de suivre le déstockage des produits céréaliers de l’Office des produits vivriers du Niger (OPVN), rapporte l’anp.

Ce comité ad-hoc a pour missions de superviser l’inventaire du stock des produits céréaliers de l’OPVN sur toute l’étendue du territoire, préparer le déstockage des produits céréaliers, assurer la supervision et le contrôle de toutes les opérations de vente des produits céréaliers.

Il a également pour mission de veiller à l’application et au suivi de toutes les dispositions administratives, financières relatives à la bonne exécution de sa mission ; et de placer les produits de vente dans un compte désigné.