Le président de la république reste ferme et déterminé à défendre le Niger et ses intérêts…

Le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani a, au cours de son entretien à la Rtn, révélé, avec une précision remarquable, plusieurs complots ourdis contre le Niger depuis des pays voisins dans le but de déstabiliser le pays.

Comme à son habitude, il a été direct, sans langue de bois et a accusé nommément des pays et des puissances étrangères d’être à la base de toute les activités subversives qui se déroulent au Sahel.

Au cours de cette intervention, il a abordé de manière détaillée les projets de déstabilisation visant le Niger.

Le président a évoqué plusieurs initiatives hostiles en provenance de pays voisins, notamment le Nigeria et le Bénin. Il a fourni des explications précises, accompagnées de preuves et de dates, concernant ces tentatives de déstabilisation.

Selon le Chef de l’État, ces actions seraient liées à la présence d’intérêts occidentaux évincés par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) depuis leur prise de pouvoir le 26 juillet 2023.

Ces puissances auraient trouvé refuge dans les pays frontaliers mentionnés.

Le Général Tiani a révélé que des réunions se seraient tenues au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad, réunissant des représentants de pays occidentaux et leurs alliés africains.

Ces rencontres auraient pour objectif de contribuer à la déstabilisation du Niger.

Il a également déclaré que les autorités nigériennes disposaient de renseignements précis sur les mouvements de ceux qui souhaitent semer le chaos dans le pays. Ces individus auraient tenté d’introduire des armes et des explosifs destinés à des groupes terroristes opérant sur le territoire nigérien.

Au cours de cet entretien, plusieurs noms de personnes présumées complices dans ces projets de déstabilisation ont été cités par le président.

La question du retrait de certaines ONG, notamment la Croix-Rouge, a également été abordée.

Le président a accusé certaines organisations humanitaires d’être complices, selon lui, des manœuvres de déstabilisation en cours.

Appelant à la solidarité continentale, le Chef de l’État a exhorté les pays africains à « se réveiller » et à mettre fin à la collaboration avec les puissances étrangères qui, selon lui, œuvrent contre la souveraineté du continent.

Il a insisté sur le fait que le combat mené par le Niger dépasse ses frontières et concerne toute l’Afrique.

Le président a également effectué un bref rappel historique sur la colonisation et les différentes guerres qui ont marqué l’histoire du monde, avant de s’exprimer sur la situation géopolitique et géostratégique actuelle du Niger.

Le chef de l’Etat nigérien a, enfin, rassuré que »de nombreuses actions ont déjà été entreprises pour contrecarrer ces tentatives de déstabilisation ».

La Force conjointe de l’AES a mené trois opérations concluante depuis sa création en 2023

Le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a accordé, le samedi 31 mai 2025 un entretien à la Radiotélévision du Niger (RTN) dans lequel il annonçait que depuis la création de la force conjointe des l’Alliance des États du Sahel, trois opérations concluantes ont été menées dans l’espace confédéral.

Dans cet entretien, le Chef de l’État a rappelé le processus ayant abouti à la création de cette force qui matérialise la coopération sécuritaire entre les trois pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

»Dans le cadre de cette coopération, une force conjointe a été mise en place pour lutter efficacement contre le terrorisme dans la région » a-t-il précisé relevant que.

« la Confédération est une force active. Elle mène des opérations bilatérales, notamment entre le Mali et le Burkina Faso, mais aussi des opérations tripartites. En tout, au moins trois opérations ont été menées dans le cadre de la Confédération, la plus récente ayant commencé en janvier pour s’achever en février. »

Il a également affirmé que « la force unifiée des États de l’Alliance est une réalité. C’est une force qui monte en puissance. »

Il convient de rappeler que cette force conjointe a été décidée le 30 juillet 2023, au lendemain de la décision de la France d’intervenir militairement au Niger.

À cette époque, Paris avait donné une semaine au pays pour rétablir l’ordre démocratique.

Le Président Tiani appelle la population à plus de vigilance et de prière pour le pays

Le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani a, appelé la population à plus de vigilance et de prière pour la paix et la stabilité dans le pays.

Il a lancé un appel solennel au peuple nigérien, l’invitant à faire preuve de vigilance et à intensifier les prières pour le pays.

:« Que les Nigériens se regroupent comme ils l’ont toujours fait. Que le peuple, dans son ensemble, continue de faire preuve d’engagement patriotique. Le combat que nous menons exige de ne plus accorder la moindre importance aux fausses informations dont nous connaissons l’origine et les objectifs » a déclaré le Président de la République Abdourahamane Tiani pour qui « les Nigériens doivent poursuivre leurs prières pour la nation. Ils doivent se battre pour la dignité de leur pays ».

»Nous sommes un peuple fier, riche d’une histoire millénaire. Ce sont ceux qui ignorent leur passé qui finissent par se sous-estimer. Le Niger est une nation organisée depuis plus de 5 000 ans » a rappelé le Chef de l’Etat.

Pour cela, a-t-il ajouté, « Chaque Nigérien doit être convaincu qu’il est membre d’un peuple digne, fier, et héritier d’une civilisation antérieure à celles de ceux qui prétendent aujourd’hui nous donner des leçons de démocratie et de dignité ».

« Il est impératif que l’ensemble des Nigériens continuent de prier pour leur pays et pour les pays membres de l’AES. Car, au-delà de notre volonté, c’est la volonté d’Allah que nous implorons à travers nos prières » a-t-il souligné notant que »le jour où le Niger cessera d’exister, alors chacun de nous cessera d’exister en tant qu’individu et en tant que Nigérien. »

Par Tam tam info News