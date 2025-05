Lamine zeine vante la résilience économique du pays à Abidjan…

À l’ouverture des Assemblées annuelles 2025 de la BAD à Abidjan, le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine a salué la résilience économique du Niger et plaidé pour une souveraineté dans la gestion des ressources, tout en rendant hommage aux réalisations de l’institution panafricaine.

Le Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zeine, a pris part le mardi à la cérémonie officielle d’ouverture des Assemblées annuelles 2025 de la Banque africaine de développement (BAD), tenue à Abidjan, siège de l’institution. Devant un parterre de chefs d’État, de gouvernements et de dirigeants d’institutions financières, il a salué les performances de la BAD et défendu les choix politiques et économiques de son pays.

« Je ne résiste pas à la tentation de reconnaître au président Adesina les excellentes performances qu’il a réalisées au cours des dix dernières années à la tête de la Banque africaine de développement », a déclaré M. Zeine, rendant un hommage appuyé au président sortant de la BAD, Akinwumi Adesina.

Dans son exposé, le Premier ministre a mis en avant les efforts du pays dans un contexte marqué par les attaques terroristes et la pression internationale.

« Si le Niger affiche un taux de croissance aussi important (plus de 7%), il faudrait qu’on lui laisse la possibilité de poursuivre son exploitation. […] Hier encore, le terrorisme a frappé notre pays. C’est une injustice inqualifiable », a-t-il lancé.

Ali Mahamane Lamine Zeine a insisté sur la volonté du gouvernement d’exploiter ses ressources naturelles « avec parcimonie et intégrité ». Il a listé les nombreuses richesses du pays : uranium, charbon, pétrole, gaz, potentiel solaire et terres arables, affirmant que « le Niger est un pays de 1 million 167 000 km² avec 12 mois de soleil sur 12 ».

Le Premier ministre a aussi mis en lumière plusieurs projets appuyés par la BAD, notamment le barrage de Kandadji pour l’agriculture et l’énergie, la route transsaharienne (RTS) et les initiatives d’industrialisation, comme la relance des unités de production de riz dans le sud-est du pays.

Sur le volet social, il a affirmé que « pour la première fois depuis 60 ans », le Niger a franchi la période de soudure sans aide extérieure ni ventes à prix modéré, grâce à une opération d’irrigation dans les huit régions du pays. « L’initiative des Nigériens par eux-mêmes est une réalité », a-t-il martelé.

Autre axe fort, l’énergie. Le Niger, qui importait plus de 70 % de son électricité avant 2023, n’en importe aujourd’hui que 30 %, selon M. Zeine. Il espère une autosuffisance d’ici deux ans grâce à l’initiative M300, soutenue par la BAD.

Abordant les financements, il a réitéré l’engagement du Niger à contribuer au fonds africain de développement, « pour que, dans quelques années, on ne puisse plus avoir besoin que ce fonds soit financé par des pays non africains », rapporte l’agence africaine de presse.

Enfin, en clôture, Ali Mahamane Lamine Zeine a appelé à un nouveau leadership africain : « Nous avons toutes les richesses qu’il faut. La seule chose qu’il nous faut, c’est de nous réorganiser, qu’il y ait un bon management, un bon leadership, qu’il y ait la paix et qu’on nous laisse gérer nos ressources nous-mêmes. »

