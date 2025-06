NIGER, Marche de la Transition-refondation, le Rappel fait du Bien…

Nous débuterons par une Pensée pieuse, forte à l’endroit de nos Militaires tombés sous les balles des Terroristes-Mercenaires. Puisse le Très Haut leur Accorder Son Paradis comme Demeure Éternelle.

S’il y a un principe que nous avons retenu de notre cours de logique mathématique, cest que le Faux ajouté à quoi que ce soit, donne ou ne saurait produire que le faux.

Il n’y a que le Vrai associé au Vrai qui donne ou produit du Vrai.

Nous devrions donc nous interroger constamment , pour savoir si nous sommes dans le Vrai ?

Est-ce que d’ans notre Marche de Transition-refondatrice nous n’avons raté une ou des phases essentielles, des dispositifs institutionnelles indispensables , les énergies saines et les intelligences requises pour maintenir de façon inconditionnelle la mobilisation populaire ?

Ce sont des questionnements incontournables, dans la sincérité ,qui permettent d’être constamment forts en Nigeriens Tout Court, et d’avancer résolument dans la voie du succès.

Au demeurant si nous continuons avec les contre-valeurs qui ont caractérisé le Régime déchu dont principalement la suffisance, l’orgueil et l’arrogance, les populations vont retourner à ce qu’elles ont su développer comme Arme de Résistance, le à savoir le repli sur soi, et la Prière. Une forme de Lutte acquise sous le Régime déchu, du fait du blocage systématique des Manifestations de Rue.

Le Pacte social de Transition-refondation ne doit être ni une course de vitesse , et surtout ne saurait être comme une marche forcée et imposée.

Notre Boussole permanente doit être le Niger au-dessus de Tout, sans faux fuyant. Et nous le pouvons.

Par Elhadj MAIGA Alzouma