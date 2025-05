Les institutions de Betton Woods en mission au Niger…

Avec le retour progressif de la stabilité macro-économique, les institutions de Bretton Woods sont en mission à Niamey.

Les délégations de la banque mondiale et du FMI ont été reçues par le premier ministre.

Le premier ministre nigérien, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, a reçu, le vendredi 16 mai 2025 à son cabinet, une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par M. Antonio David, en visite de travail au Niger.

Cette équipe du Fonds monétaire international (FMI) a tenu des réunions portant sur la septième revue de l’accord appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Niger, ainsi que sur la troisième revue du programme appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Au terme de leur visite au Niger, le chef de mission du FMI a déclaré avoir conclu un accord avec la partie nigérienne devant leur permettre un décaissement qui va contribuer à couvrir les besoins du pays « .

Les autorités nigériennes et les services du FMI ont conclu un accord au niveau des services sur la septième revue du programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit et sur la troisième revue du programme appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité.

Cet accord au niveau des services doit recueillir l’approbation de la direction et du conseil d’administration du FMI.

Cet accord au titre de la facilité élargie de crédit vise à renforcer la stabilité macroéconomique et à jeter les bases d’une croissance résiliente, inclusive et portée par le secteur privé, a indiqué M. Antonio David, selon qui, « les résultats obtenus dans le cadre du programme ont été globalement satisfaisants par rapport aux objectifs fixés pour fin décembre 2024 et fin mars 2025.

Les autorités ont également réalisé des progrès considérables dans l’apurement des arriérés au titre du service de la dette « .

« Nous avons discuté avec le premier ministre des perspectives de l’économie nigérienne, et nous attendons une croissance robuste pour l’année 2025, autour de 6,6% portée sur les secteurs pétroliers et agricoles, a souligné le chef de mission du FMI, M. Antonio David.

Auparavant, cette mission a rencontré le ministre délégué chargé de budget, le Directeur national de la BCEAO au Niger, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires de l’État et les partenaires au développement pour des séances de travail dans le cadre du développement économique du pays.

L’équipe du FMI, à travers son chef de mission pour l’Afrique M. Antonio David, a tenu à remercier les autorités nigériennes pour leur coopération et pour les échanges constructifs et fructueux qui ont eu lieu pendant cette mission.

Le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine reçoit une délégation de la Banque Mondiale

Le Premier ministre, ministre de l’Economie et des finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a reçu, ce vendredi 16 mai 2025, une délégation de la Banque Mondiale conduite par la directrice du Développement Humain pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, Mme Trina Haque en visite de travail au Niger.

A l’occasion de sa visite au Niger, Mme Trina Haque, directrice régionale du développement humain pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, accompagnée du représentant résident de la Banque Mondiale au Niger, M. Han Fraeters, est venue présenter ses civilités au premier ministre nigérien M. Ali Mahaman Lamine Zeine afin de lui faire le point sur les activités entreprises par la banque mondiale au Niger.

A leur sortie d’audience, M. Han Fraeters a indiqué à la presse qu’ils ont eu des échanges fructueux avec le premier ministre à qui ils ont expliqué « ce qu’on a trouvé dans le pays pendant la visite de Mme TrinaHaque « .

Surtout, a-t-il ajouté » nous avons échangé avec lui sur notre collaboration future qui devrait axer sur le plan de développement du pays, les priorités du pays, sur les jeunes qui se préparent pour participer dans l’économie du pays et leurs emplois ».

Selon M. Han Fraeters » la banque mondiale pourrait aider le Niger à créer des conditions dans lesquelles les jeunes peuvent être dans une parfaite santé, une bonne formation, une bonne éducation pour avoir des emplois dans l’avenir « .

Notons que cette audience s’est déroulée en présence du Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des finances.

Même si de l’avis des experts financiers les perspectives d’avenir s’annoncent prometteuses , il n’en demeure pas moins que l’importante dette interne pèse lourdement sur les activités des opérateurs économiques. Le gouvernement doit sérieusement s’y pencher sur cette question qui a des répercussions sur les leviers économiques nationaux.



Par Tam tam info News