Plusieurs terroristes neutralisés, des criminels et ou complices arrêtés

Le mois de février a été une période noire pour les terroristes. Sous le feu nourri des fds, plusieurs terroristes ont été envoyés en enfer.

Selon l’agence nigerienne de presse, au cours de la période du 16 au 22 février 2026, les Forces de Défense et de Sécurité ont maintenu une forte pression sur l’ensemble du territoire national à travers plusieurs opération, dont les opérations Niya, Damissa et Garkouwa, rapporte le dernier bulletin en date du centre intégré de coordination des opérations (CICO).

Selon la source, ces opérations ont permis de neutraliser 17 terroristes, alors que 33 autres criminels ou complices recherchés ont été arrêtés et remis aux autorités compétentes.

Sur le plan des saisies, les FDS ont récupéré 1 098 bâtons de dynamite, 48 kilogrammes de cannabis, environ 23 250 litres de carburant frauduleux ainsi que plusieurs centaines de milliers de comprimés nocifs, informe le centre, selon qui « Ces résultats affaiblissent les réseaux logistiques et financiers des groupes criminels ».

Au cours de la semaine, trois cas d’engins explosifs improvisés ont été signalés. Deux ont été neutralisés par les équipes spécialisées. Le troisième a explosé sans faire de victimes, causant seulement des dégâts matériels légers sur un véhicule militaire, ajoute l’institution sécuritaire.

Par des actions offensives ciblées, des opérations de contrôle et des interventions rapides consécutives à l’exploitation de renseignement, les FDS ont consolidé leur emprise sur les zones sensibles et porté des coups significatifs aux groupes armés et aux réseaux criminels.

Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l’Opération Niya : En fin de soirée du lundi 16 février 2026, une alerte a signalé l’incursion d’éléments terroristes armés dans le village de Sirem-Tondikoiré. Aussitôt informé, un détachement des Forces de Défense et de Sécurité a été projeté sans délai dans la zone concernée.

Grâce à la rapidité de la manœuvre et à la coordination efficace des unités engagées, un assaillant a été neutralisé. Les opérations de ratissage ont permis de récupérer un fusil AK-47, quatre chargeurs garnis, un poste radio portatif de marque TYT ainsi que divers effets abandonnés par les criminels dans leur fuite.

Le bétail précédemment enlevé par les terroristes a été entièrement récupéré et mis en sécurité, avant d’être restitué à ses propriétaires.

Par ailleurs, au crépuscule du dimanche 22 février 2026, une patrouille opérant dans le secteur d’Ouro Gueladjo a détecté et neutralisé un élément terroriste identifié en position de guetteur, confirmant la présence d’un dispositif d’observation hostile dans la zone.

Dans le cadre de l’opération Damissa : les Forces de Défense et de Sécurité ont mené plusieurs actions de sécurisation dans la zone.

Le mardi 17 février 2026, une opération de bouclage suivie de fouilles a été conduite au marché de Boumba. Les contrôles ont ensuite été étendus jusqu’aux abords du fleuve. Cette intervention a permis la saisie d’une grande pirogue transportant 19 petites pirogues. Les FDS ont également récupéré 4 fusils de chasse, des billes, des cartouches artisanales ainsi que divers autres objets.

Le mercredi 18 février 2026, en soirée, le poste frontalier de Tombo Mouza a lancé une mission pour intercepter un groupe d’individus armés circulant à moto dans son secteur. L’intervention a permis de détruire une motocyclette grâce à un tir précis. Une arme de type AK-47 et des munitions ont été brûlées pendant l’engagement. Les assaillants ont réussi à fuir vers le Nigeria.

Dans la même zone, au cours d’une patrouille de nuit à Horou Boulé, localité située à 7 km au nord de Yelou, les FDS ont exploité un renseignement signalant une présence hostile. Un individu armé a été repéré et neutralisé. Son arme a été récupérée.

Au nord du pays, sous la juridiction de l’opération Garkouwa : Le 18 février 2026, en début de soirée, un véhicule en provenance d’Amzeguer et à destination de Dirkou a été repéré par une patrouille. Le véhicule transportait du carburant frauduleux.

Après des tirs de sommation réglementaires, le véhicule a été intercepté et immobilisé. Trois individus ont été arrêtés.

L’opération a permis de saisir près de 4 000 litres de carburant conditionnés en bidons, ainsi que divers effets et une somme d’argent.

« Les Forces de Défense et de Sécurité réaffirment leur détermination à poursuivre les opérations et appellent les populations à continuer de collaborer activement pour renforcer la sécurité et préserver la paix dans notre pays », commente le CICO.

Pas de répit pour les terroristes. Les fds sont plus que jamais déterminées à les traquer et à les éliminer. Ils ne méritent aucune pitié ces forces du mal, alliées des sponsors noirs.

