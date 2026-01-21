Les grandes orientations économiques du Niger au centre des échanges entre le gouvernement et la BOA

Le Premier Ministre, Ministre de l’economie et des finances, Mahaman Lamine Zeine a reçu, hier, mardi 20 janvier 2026, une délégation de la “Bank of Africa” BOA conduite par son Président Directeur Général, M. Amine Bouabid.

Au cours des échanges, les deux parties ont “essentiellement parlé des grandes orientations économiques du pays, comment apporter notre contribution comme on l’a toujours fait dans une période de conjoncture économique difficile” a déclaré devant la presse, le PDG de la BOA à sa sortie d’audience, rapporte l’agence nigerienne de presse (ANP).

Cette rencontre, a t-il expliqué, a également servi de cadre de réflexion sur “la poursuite de notre collaboration à travers des augmentations stratégiques qui peuvent être aussi bien sur des projets d’infrastructures que sur des projets de développement agricole”.

Ainsi, “on a un peu posé les jalons pour essayer de voir comment concrétiser cela sur un avenir proche en accompagnant un peu les entrepreneurs et surtout faire en sorte que les entrepreneurs du Niger et du Maroc se connaissent de plus” a t-il précisé, annonçant la création pour cela »des groupes de travail, que ça soit dans le domaine du pétrole, de l’énergie et l’Agriculture pour essayer de réfléchir ensemble à des solutions, à tester ces solutions et voir en suite les meilleures pratiques afin de les accélérer”.

Le responsible de la BOA a enfin espéré être, dans “les six mois à venir, en mesure d’apporter quelque chose de première réponse”.

Source: ANP