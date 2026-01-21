L’UE opte pour un dialogue respectueux avec les pays du Sahel en 2026

Le Premier Ministre Ali Mahamane a rencontré, hier , mardi 20 janvier 2026, le représentant spécial de l’Union Européenne pour le sahel, M. Joâo Cravinho qui a annoncé que son institution a opté pour un dialogue respectueux et amélioré avec les pays du Sahel au cours de l’année 2026, rapporte l’agence nigerienne de presse (ANP).

Au terme de cette rencontre, le diplomate européen a indiqué à la presse que cette rencontre a permis de passer en revue avec le gouvernement nigérien, les relations entre les deux parties et échanger sur les perspectives pour l’année 2026.

En fin de l’année 2025, ’’l’UE a approuvé au niveau du conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union Européenne, une approche renouvelée pour le sahel basée sur l’engagement avec le Sahel’’ a annoncé M. Joâo Cravinho à l’issue de la rencontre.

Cette approche, a-t-il expliqué, ’’est une idée de renforcement du dialogue respectueux et amélioré qualitativement entre l’UE et les pays du sahel pour mieux se connaitre, connaitre nos priorités pour que la coopération en 2026 puisse se renforcer, notamment basée sur les priorités identifiées par l’UE et le Niger’’.

Source: ANP