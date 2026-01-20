Le trésor public réalise une performance remarquable dans la mobilisation des ressources internes

Après un moment particulièrement difficile consécutif aux événements du 26 juillet 2023, le trésor national sous la houlette de sa directrice générale, Mme Seydou Zeinabou est entrain de réaliser des performances dignes en dépit du contexte économique extrêmement difficile.

C’ est d’ailleurs pour magnifier cette excellence que, l’association droit et développement adrodev niger, une ong animée par des nigériens patriotes et soucieux d’apporter leurs contributions à l’œuvre de refondation nationale entreprise depuis les heureux du 26 juillet 2023 a rendu public le 18 janvier dernier un communiqué de presse.

Ainsi pour cette ONG, il est temps de sortir des sentiers battus et de reconnaître le mérite des hommes et femmes qui travaillent nuit et jour pour réussir la refondation de notre pays.

Ainsi, après une analyse souligne, le communiqué de presse, l’association droit et développement adrodev niger a constaté avec une réelle satisfaction et grande joie que la situation économique et financière de notre pays s’améliore de façon progressive et les jalons d’une reprise et d’une croissance certaine sont réunies”.

“Le Niger fier et resplendissant revient en grande force au sein d’une AES dynamique et émergente, poursuit le communiqué.

Pour le président de l’association droit et développement adrodev niger, elh Daouda tankama, “Ce redressement spectaculaire, ce miracle a été opéré grâce à la claire vision du président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani, qui a instauré une politique économique et financière adaptée et placer les hommes et les femmes de valeur, dotés d’une expertise avérée, patriotes et intègres à la tête des régies financières”.

C’est la raison pour laquelle, son association, “adrodev niger se félicite de ce choix pertinent et des réalisations opérées en si peu de temps, malgré le contexte international qui nous était hostile.

Pour mieux apprécier les performances réalisées, “ADRODEV niger a rappelé qu’avant les évènements salvateurs du 26 juillet 2023, la signature du Trésor national était un sésame ouvre toi au niveau de toutes les banques nationales et internationales et des institutions financières régionales et internationales.

Mais une fois que sous la direction de son excellence le président Abdourahame tiani, le Niger a décidé de se réapproprier toute sa souveraineté nationale, la France qui venait de perdre sa vache laitière a enjoint la CEDEAO et l’uemoa d’étrangler économiquement et financièrement le Niger.”

Adrodev niger a indiqué que les sanctions les plus cruelles et inhumaines jamais connues dans l’histoire de l’humanité furent imposées à notre pays.

L’objectif était une asphyxie financière et une banqueroute totale de toutes les institutions financières nationales.

Un embargo sauvage fut décrété contre le Niger et tous ses avoirs furent gelés.

Le trésor public Nigérien fut plongé dans le désarroi total. Et tout le secteur financier vire au rouge.”

Il faut le reconnaître aujourd’hui pour s’en réjouir que “C’est dans ce contexte particulièrement difficile que le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani en grand visionnaire, après une analyse approfondie porta son choix à la tête de la trésorerie nationale sur Mme Seydou Zeinabou, une experte du domaine, dotée d’un sens de responsabilité et d’une éthique rigoureuse pour redresser la barre”.

Elhadj Daouda tankama d’indiquer qu’ ” aujourd’hui, notre association constate que ce choix est judicieux, car notre trésorière nationale est entrain de recouvrer toute sa crédibilité.

Grâce à dieu et au travail acharné des uns et des autres, les régies financières du pays fonctionnent à plein régime avec des performances remarquables.

De la direction générale des impôts, à la direction générale des douanes en passant par le trésor public, le niveau de mobilisation est impressionnant.

A titre d’exemple, rien que dans le domaine de la trésorerie publique, il faut se souvenir que dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité (DGTCP), à l’instar des autres régies financières (DGI et DGD), est chargée de la mobilisation des recettes non fiscales, en plus de la mobilisation des instruments de Trésorerie (Bons et Obligations du Trésor) pour la couverture des charges publiques.

Chaque année, un objectif chiffré de recettes non fiscales à mobiliser est assigné à cette direction.

Ainsi, au titre de l’année 2025, 123 milliards de FCFA étaient attendus.

Il faut le souligner pour s’en réjouir que la DGTCP a mobilisé effectivement un montant de 110,7 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation d’environ 90%. de réalisation en dépit des contingences du moment”.

En conclusion, l’association droit et développement adrodev niger salut cette performance d’autant plus que c’est la toute première fois que le Trésor a atteint un tel niveau de mobilisation sur les cinq (5) dernières années.

Fidèle à nos objectifs de reconnaissance d’excellence de nos compatriotes qui se démarquent par leur abnégation et leur sérieux dans le travail, nous félicitons la direction générale du trésor pour cette performance exceptionnelle de la DGTCP dans la réalisation de ses objectifs. Cette prouesse est la résultante d’actions offensives menées auprès des contribuables, l’application stricte et rigoureuse de la réglementation en vigueur, le recouvrement des produits financiers et la mobilisation de brigades pour la perception des dividendes dus à l’Etat.

Cela n’a pas été facile et l’environnement était polué surtout au niveau du trésor par des crocs en jambe”.

Tout en invitant les uns et les autres à la mobilisation générale, l’association droit et développement adrodev niger demande aux uns et aux autres à mettre l’intérêt général en avant et de se mettre résolument dans cette posture où chaque nigerien est soldat.”

C’est ensemble main dans la main que nous pouvons surmonter tous les obstacles et refonder notre pays a réaffirmé elh Daouda tankama, qui interpelle les compatriotes” à laisser .

derrière nous les querelles byzantines et en avant pour un Niger prospère”.

Ibrahim aghali