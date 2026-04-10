Niamey accueille la 5ᵉ session de la Commission mixte Niger–Maroc : plusieurs accords signés…

La capitale Nigérienne a abrité ce mercredi la 5ᵉ session de la Commission mixte de coopération entre la République du Niger et le Royaume du Maroc, marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Les travaux ont été co-présidés par le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Son Excellence Bakary Yaou Sangaré, et son homologue marocain, Son Excellence Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette session a permis aux deux parties de passer en revue l’état de la coopération bilatérale et d’explorer de nouvelles perspectives de partenariat dans des secteurs stratégiques tels que le commerce, l’éducation, la formation professionnelle, l’énergie et les infrastructures.

Moment fort de cette rencontre diplomatique, les deux ministres ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération, traduisant la volonté commune de Niamey et de Rabat de consolider davantage leurs liens d’amitié et de coopération mutuellement bénéfique.

Dans leurs interventions respectives, les deux chefs de délégation ont salué la qualité des relations entre leurs pays, tout en réaffirmant leur engagement à hisser ce partenariat à un niveau encore plus élevé, au service du développement et de la prospérité des deux peuples.

La tenue de cette 5ᵉ session à Niamey témoigne ainsi de la dynamique positive qui caractérise les relations Nigéro-Marocaines, fondées sur le respect mutuel, la solidarité et une vision partagée de coopération Sud-Sud renforcée.

Source: Ministère des Affaires Étrangères du Niger