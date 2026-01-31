Niamey, Base Aérienne 101 : retour sur un assaut et ses implications stratégiques

Tribune d’analyse

L’attaque contre la Base Aérienne 101 de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 n’était ni fortuite, ni marginale, ni improvisée. Elle a visé une infrastructure militaire de premier plan, intégrée au cœur du dispositif de défense nationale et régionale, jouxtant l’aéroport international de la capitale. Une opération de cette nature, menée en zone urbaine hautement sécurisée, ne saurait être réduite à un simple acte de nuisance. Elle relève d’une manœuvre calculée, pensée pour produire un impact sécuritaire, politique et psychologique.

Depuis deux à trois semaines avant cette attaque, plusieurs médias français ont focalisé leur attention sur la présence d’un important stock d’uranium concentré, communément appelé yellowcake, immobilisé à l’aéroport de Niamey. Le Monde a évoqué le blocage d’environ mille tonnes de concentré d’uranium extrait à Arlit, stationné sur le site aéroportuaire après avoir quitté le nord du pays à la fin de l’année 2025, soulignant les tensions diplomatiques entourant son transit et sa destination finale (Le Monde, janvier 2026). Le Point a confirmé la présence de cette cargaison sous haute surveillance à l’aéroport de Niamey, au centre d’enjeux géopolitiques opposant le Niger à plusieurs partenaires extérieurs (Le Point, janvier 2026). La presse économique internationale, notamment Barron’s, a analysé ce dossier comme un contentieux stratégique majeur mêlant souveraineté, ressources énergétiques et rivalités entre puissances (Barron’s, janvier 2026).

Cette accumulation d’analyses médiatiques, antérieure aux faits, ne relève pas du hasard. Elle participe d’un environnement informationnel tendu, où la ressource stratégique devient un levier de pression, un instrument de narration et parfois un prétexte à des tentatives de déstabilisation. En matière de sécurité, les attaques contre des sites sensibles s’inscrivent rarement hors contexte. Elles accompagnent souvent des batailles silencieuses, où se mêlent intérêts économiques, signaux politiques et rapports de force.

La déclaration du Président Abdourahamane Tiani, chef de l’État, s’inscrit pleinement dans cette lecture. En évoquant des mercenaires et leurs sponsors, il affirme que les groupes armés ne constituent pas une menace autonome. Leurs capacités, leur audace et leur persistance reposent sur des appuis extérieurs, des encouragements indirects et des agendas qui dépassent largement le champ strictement sécuritaire. L’attaque de Niamey est ainsi lue comme un acte inscrit dans une pression extérieure plus large, exercée au moment précis où le Niger réaffirme son droit souverain à disposer librement de ses ressources stratégiques.

Cette lecture politique n’exclut en rien la réalité opérationnelle du terrain. Aucune attaque coordonnée contre une base stratégique ne peut aboutir sans renseignement préalable, sans facilitation logistique et sans relais internes. Ces complicités, actives ou passives, constituent ce que l’on désigne, au sens strictement opérationnel, comme une cinquième colonne. Il ne s’agit ni d’un slogan ni d’une accusation collective, mais de la description froide d’un mécanisme classique de guerre indirecte, où des intérêts extérieurs s’appuient sur des fractures locales pour atteindre leurs objectifs.

Le message adressé par Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République et chef de l’État, est désormais sans ambiguïté. Les sponsors de ces violences peuvent serrer leur ceinture. Le temps de la retenue stratégique prolongée touche à sa limite. La réponse annoncée ne sera ni désordonnée ni symbolique. Elle sera redoutable et bien ciblée, orientée vers les chaînes d’appui, les réseaux de facilitation et les intérêts qui ont cru pouvoir agir sur le territoire nigérien sans coût réel.

Au-delà de l’échec de cette attaque, un rapport de force assumé est désormais posé. Le Niger, aux côtés des autres États de l’Alliance des États du Sahel, n’entend plus tolérer que son territoire, ses ressources et sa stabilité servent de terrain d’expérimentation ou de levier de pression. Les manœuvres sécuritaires, économiques et informationnelles conduites sur l’espace de l’AES appelleront désormais des réponses proportionnées, déterminées et durables. Ceux qui ont cru pouvoir agir à couvert devront intégrer une donnée nouvelle et irréversible : le temps de l’audace sans conséquence est révolu.

Par Ousmane Jazy

