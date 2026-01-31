NIGER, ECHEC DE “l’HIVER NOIR ” (1)

Les choses sont dorénavant absolument claires depuis l’attaque du 29 Javier 2026 contre le complexe aéroportuaire de Niamey : L’intention de reconquête du Sahel par des opérations militaires d’invasion constituées de Mercenaires, entre dans une phase opérationnelle de terrain.

Nous sustituerons dans notre NARRATIF le terme de Terro-Mercenaires par celui de MERCENAIRES employé par le Président TIANI Abdourahmane.

Il est manifeste que les Hommes engagés dans cette attaque sont des professionnels de la Guerre, avec une logistique pour une Guerre frontale.

Sans être des Experts de la Guerre, nous avons l’impression que le débarquement raté de Tinzawatemen ( Kidal) , la pression sur Bamako, participent d’une intelligence de Guerre dont la phase d’accélération vient de concerner notre cher pays, le Niger.

Si la Riposte efficace de nos Forces de Défense et de Sécurité a permis de neutraliser l’Ennemi , et de faire échouer l’opération, dans la durée l’Arme FATALE est l’union Sacrée du Peuple autour de son Armée. Un Peuple Debout derrière son Armée est invisible.

Pour ce faire, pour la sauvegarde de notre Patrie, plus que la COHÉSION SOCIALE, nous aurions besoin de L’UNION NATIONALE qui suppose une implication de toutes les Filles et de tous les Fils du Niger, mobilisés volontaires, dans une FRATERNITÉ SINCÈRE POUR LA DÉFENSE DE LA PATRIE .

Naturellement sont excus de cette Vision tous ceux qui à l’intérieur comme de l’extérieur , pactisent avec les Ennemis de notre pays.

De ce point de vue, les considérations d’obédience politiques, ou d’intérêts socioprofessionnels sectoriels, seront bannies.

Nous agirons ensemble , en NIGERIENS TOUT COURT PATRIOTES debout pour Défendre la Patrie.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

