Les “Domol Leydi” : Une Initiative pour l’Unité et la Résilience du Niger face au Terrorisme

Lancé le 27 mars dernier par le conseil des ministres, le projet des « Domol Leydi » (« Gardiens de la Terre ») mérite d’être perçu non comme un geste d’impuissance, mais plutôt comme un sursaut souverain face au terrorisme et aux ingérences extérieures dans les affaires internes du Niger.

Un Réveil Patriotique suite à l’Attaque du 28 Janvier

L’attaque terroriste du 28 janvier a agi comme un des catalyseurs pour l’appel à la mobilisation générale lancé en décembre 2025 : « La Patrie appelle tous ses fils ».

Aujourd’hui, les « Domol Leydi » viennent renforcer les actions de nos forces de défense et de sécurité par la collecte de renseignements et l’instauration d’un système d’autodéfense local.

Cette approche s’inscrit dans une stratégie hybride, semblable à celle des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) au Burkina Faso, et se révèle particulièrement adéquate dans le contexte actuel. En mobilisant les citoyens pour la protection de leur territoire, cette initiative témoigne d’une volonté collective de restaurer la sécurité et la paix.

Ingérence Inacceptable et Souveraineté en Question

Le récent vote du Parlement européen sur une résolution concernant notre pays constitue une ingérence inacceptable et soulève des préoccupations concernant une éventuelle manœuvre de déstabilisation. Il est crucial de reconnaître que cette situation remet en cause notre souveraineté et notre capacité à résoudre nos propres différends. Si cette résolution émanait de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies, elle aurait pu s’inscrire dans le cadre de leurs responsabilités mais même dans ce cas, un appel à la résolution pacifique ne saurait se transformer en imposition.

Il est important de rappeler que le Niger n’est pas membre de l’Union européenne, et nous devons nous interroger sur l’intérêt d’une telle ingérence. La situation actuelle impose d’accroître notre vigilance et de renforcer notre autonomie en matière de sécurité et de gouvernance.

Dans ce contexte, organiser et encadrer nos citoyens à travers des initiatives comme les « Domol Leydi » représente une démarche légitime et nécessaire. Cela vise à favoriser la cohésion nationale et à consolider le lien entre la population et les institutions de l’État. En réalité, les VDP étaient déjà actifs dans plusieurs localités du Niger ; le projet « Domol Leydi » leur a simplement offert un cadre administratif et juridique formel pour mieux structurer leurs efforts.

L’objectif est clair : unifier le peuple nigérien autour d’une cause commune, celle de la sécurité de notre patrie et de la préservation de notre indépendance.

Le CNSP reste déterminé à fédérer les énergies pour bâtir un avenir sûr et prospère pour le Niger.

Comme l’a si bien dit l’ancien président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo : « On gagne ou on gagne ». Cette affirmation résonne comme un appel à la résilience et à la détermination face aux défis que nous rencontrons.

Ensemble, bâtissons notre destin. Il est temps de sécuriser notre pays, d’affirmer notre autonomie, et de travailler main dans la main pour faire face aux menaces qui pèsent sur notre liberté et notre identité.

La victoire sur le terrorisme n’est pas seulement une question de force militaire, mais aussi de solidarité et d’engagement de chaque citoyen dans la défense de notre terre et de nos valeurs.

Par Ibrahim Aghali | Tamtaminfo News