Mme Takoubakoye Aminata et Djibo Yaya déchus de la nationalité nigérienne

Par décret signé par le président de la République, chef de l’État, le général d’armée Abdourahame tiani, deux anciens collaborateurs de l’ancien régime, très nocifs sur les réseaux sociaux ont été déchus de leur nationalité nigérienne.

Désormais devenus apatrides, Ils déverseront leur venin noir ailleurs, mais pas au Niger.

Selon l’agence nigerienne de presse, le Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a signé le mercredi 1 avril 2026, un décret portant déchéance provisoire de nationalité de certaines personnes ayant commis des infractions prévues et punies par la loi.

il s’agit de Mme. TAKOUBAKOYE AMINATA, née AMINATA BOUREIMA, née le 23 septembre 1970 à Niamey, de nationalité nigérienne; et de M. DJIBO YAYA, né le 16 juillet 1983 à BONOUA (République de Côte d’Ivoire), fils de DJIBO EL HADJI BASSAN et de COULIBALY FATOUMA, de nationalité nigérienne.

‘‘Les personnes ci-dessus citées sont soupçonnées notamment: de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publiques ; de production et de diffusion de données de nature à troubler l’ordre public, de diffamation, d’injures par moyen de communication électronique et apologie du terrorisme’’souligne le communiqué publié à cet effet.

La Déchéance provisoire de la nationalité nigérienne de ces personnes est prise ‘‘Conformément à l’ordonnance du 27 août 2024, instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliqués dans des actes de terrorisme ou dans toutes autres infractions portant atteintes aux intérêts stratégiques et/ou fondamentaux de la Nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités d’inscription et de retrait ainsi que les effets y relatifs, modifiée et complétée par l’ordonnance du 07 octobre 2024’’, précise le texte .

Il faut se rappeler que Mme takoubakoye Aminata était directrice générale de l’institut national des statistiques dans l’ancien régime et djibo Yaya travaillait au cabinet de l’ancien président.

Privés des prébendes et autres avantages liés au pouvoir, ils étaient devenus aigris et passaient leur temps à injurier les autorités nigériennes et à ternir l’image du pays.

