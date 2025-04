Niger , Quid du Premier Ministre ?

Sans honte et sans vergogne aucune, une catégorie de nos Concitoyens, font et réfont des projets de Gouvernements.

Ils agissent comme s’ils sont dans les secrets du CNSP, voire comme s’ils étaient les concepteurs du Coup d’Etat .

Depuis les Assises nationales pour la refondation, une frénésie s’est emparée d’eux. Ils ont oublié que nous sommes encore en guerre, avec une Donne nouvelle, un President clairement investi pour conduire à bon port le processus de sauvegarde de la Patrie et de Refondation de l’Etat.

Ils n’ont pas compris qu’ils ne sont pas le Peuple sorti pour chasser les Forces d’occupation. Ils n’ont pas compris que la légitimité populaire de fait, conférée au CNSP qui a été aux Assises Nationales. Voilà pourquoi dans la Charte il est allusion aux Représentants du Prusse nigérien.

C’est pourquoi, ils oublient que la conception et la gestion de la Feuille de Route pou concrétiser les Récommandations des Assises Nationales, n’est pas leur affaire à eux seuls !

C’est d’abord l’affaire du CNSP en toute souveraineté, , puis de l’Equipe qu’il jugera apte pour prendre en charge la Feuille de Route nouvelle.

Ils sont constants dans les intrigues pour et les Opinions. Déjà, ils ont acté le départ du Premier Ministre, avec une légèreté révélatrice de leur opportunisme politique, de leur attachement à leurs petits intérêts.

Ils sont toujours dans la logique du remplacement pour le Remplacement.

La Refondation? Ils ne l’on que dans la bouche, pas dans la sincérité du cœur.

Ils conjoncturent déjà sur qui pour occuper la place ? Comme si c’est le changement de PM qui apportra automatiquement la solution aux Défis actuels et à venir ?

Quand le Premier Ministre Lamine ZEINE avait décidé de se ranger courageusement aux côtés du CNSP soutenu par le Peuple Nigérien, ces nouveaux Candidats au poste de PM, que l’on sort de chapeaux de Charlants ,pour essayer de les mettre en orbite, ces Premiers Ministrables étaient où ?

Pendant que le PM Lamine ZEINE, malgré les contingences multiples et une Équipe gouvernementale d’urgence, avait conçu et mis en exécution un Programme de résilience economico-financier ,de sauvegarde de la Patrie, quelle contribution ces Concitoyens ont apportée ,directement ou indirectement , à la lutte souverainiste? C’est le 1er critère d’évaluation de tout nouveau PM.

Notre propos a pour objet d’attirer l’Attention de nos Concitoyens sur notre Devoir de reconnaissance à l’endroit du Premier Ministre Lamine ZEINE.

Du reste aucune Œuvre humaine n’est parfaite. Il ENTRE DANS L’HISTOIRE du NIGER EN LUTTE POUR SA SOUVERAINETÉ TOTALE .

Les Nigériens Tout Court, c’est-à-dire ceux qui ont décidé de se reapproprier leurs valeurs sociales fondamentales, et de mettre le Niger au-dessus de tout, ont UNE AVERSION absolue POUR l’INGRATITUDE.

Il est vai qu’en Nigeriens Tout Court nous ne pouvons pas dire, que nous approuvons l’ensemble des choix et pistes suivis par le Premier Ministre Lamine ZEINE, notamment sa bienveillance avec la Finance internationale traditionnelle Banque Mondiale, FMI, et leurs satellites. Toutefois, nous nous devons de reconnaître qu’il a ténu le gouvernail dans la Tempête. Il a conduit le bateau Niger sur des eaux moins houleuses.

Nous considérons que la Refondation c’est d’abord l’attachement à des valeurs sociales, dont certaines sont citées dans la Charte de la Refondation .

Notre bataille auprès du CNSP sera également en plus de la mise en index des opportunistes , et autres forces empêchant que le CNSP prennent son envol réel , c’est de pousser à l’ouverture des Cercles de Réflexion- Décisions à des Nigériennes et des Nigériens

compétents, exemplaires dans leur vie privée et publique, et qui n’ont jamais posé des Actes préjudiciables contre les intérêts du Niger ou de son Peuple.

Le succès de la Refondation dépendra de la capacité du CNSP à identifier et à confier l’animation des Institutions de la Refondation à cette catégorie de Concitoyens.

Donner une Âme à la Refondation c’est bâtir à partir de nos Valeurs sociales fondamentales comme la GRATITUDE, le PARDON, la SOLIDARITÉ, le TRAVAIL, la SINCÉRITÉ dans l’engagement.

Il nous faudrait être vigilants pour décourager les Tricheurs, les opportunistes, les faiseurs de bruit , les contre-Refindation avec des Agendas cachés.

En conclusion, le pays doit être reconnaissant envers toutes ses Filles et Fils qui ont mis la Main à la pâte , pour la sauvegarde de la Patrie. Ils sont nombreux dans le silence ces Patriotes du silence.

Encore une fois la Transition-refondation n’est pas une course de vitesse ( 5 ans accordés), malgré les priorités et urgences. Le CNSP doit refuser l’instrumentation par certaines de leur proximité pour imposer des Décisions potentiellement impopulaires.

Nous devrions convaincus qu’avec nos Prières les manœuvre manipulation du CNSP et des Opinions Publiques ne feront pas long feu. In cha Allah !

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de l’Etat.

Par Elhadj MAIGA Alzouma