Agadez : quatre groupes électrogènes prévus pour renforcer l’approvisionnement électrique…

Le Niger prévoit d’acheminer à court terme quatre groupes électrogènes de 3 MW chacun, soit une capacité supplémentaire de 12 MW, pour améliorer la desserte électrique dans la région d’Agadez, a annoncé mercredi 7 octobre 2026 le ministère de l’Énergie.

Le ministre de l’Énergie, le Colonel Seyni Alzouma, a entamé le même jour une mission dans la région. Il s’est rendu à la centrale NIGELEC de Toudou et à la centrale hybride d’Agadez afin d’évaluer les installations et les besoins de la zone nord. Les études de faisabilité pour l’installation des nouveaux groupes sont en cours.

Une centrale solaire de 7 MW avec stockage est également en construction. Selon le ministère, 12 915 panneaux ont déjà été installés et les travaux sont réalisés à 55 %. La pose devrait être achevée dans environ deux mois.

Les besoins en électricité d’Agadez, d’Arlit et de Tchirozérine sont estimés à 26 MW, contre 3,8 MW de capacités thermiques disponibles à Agadez et Arlit, indique le ministère. Plus de 11 000 branchements ont par ailleurs été réalisés depuis janvier dans ces deux villes.

Cette mission intervient alors que les coupures d’électricité perturbent les activités dans la région. Les autorités examinent aussi des mesures concernant les capacités de production et le réseau de distribution, ainsi que des projets de coopération entre le Niger et l’Algérie, dont la construction d’une centrale mobile et d’une centrale solaire.

Source: Aïr-Info Agadez