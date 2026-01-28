Lancement de la première opération de vente du riz local dénommée « Spécial RAMADAM » : plus de 1000 tonnes de riz mises en vente subventionnée

Le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani a fait de l’autosuffisance alimentaire et de la souveraineté alimentaire, les priorités de ses priorités.

C’est dans ce cadre que le programme de grande irrigation a été conçu et des moyens conséquents mis à la disposition de L’ONAHA pour conduire à bien ce programme.

Aujourd’hui, le premier a solennellement donné le coup d’envoi des fruits de ce programme.

Selon l’agence nigerienne de presse, le Premier Ministre M. Mahaman Ali Lamine Zeine a présidé, ce mercredi 28 Janvier 2026, la cérémonie de lancement de la première opération de vente du riz local dénommée « Spécial RAMADAM », mettant en vente subventionnée plus de 1000 tonnes de riz rachetées auprès des producteurs nationaux.

Cette cérémonie s’est déroulée au sein du Palais du 29 Juillet de Niamey en présence de plusieurs autorités nigériennes, notamment le Ministre de l’agriculture et de l’élevage Mahamane Elhadj Ousmane, la Présidente du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie (FSSP), Mme Raki Djamakoye ou encore du Directeur général de l’office national des aménagements hydro-agricoles (ONAHA).

En lançant officiellement cette campagne de vente subventionnée, le Premier Ministre a indiqué : « Elle est la preuve (…) de la capacité de notre peuple à se prendre en charge, en produisant pour lui-même, par lui-même, tout ce qu’il a besoin pour exister en tant que peuple souverain », ajoutant que la quantité du riz est un peu plus de 1000 tonnes.

Le Premier Ministre a aussi rappelé qu’il y a deux ans, suite à l’embargo mis contre l’Etat du Niger après la prise du pouvoir par le CNSP, le peuple nigérien a connu de multiples difficultés, mais qu’il a su surmonter.

Selon lui, face aux difficultés liées à la fermeture des frontières rendant difficile l’importation des denrées alimentaires dans le pays, le Président Abdourahamane Tiani a lancé le programme de Grande Irrigation.

Ce programme, a-t-il continué, exécuté par le Ministère de l’agriculture, l’ONAHA et avec le concours du FSSP « a permis une production résiliente un peu partout sur le territoire du Niger ».

Selon la Présidente du FSSP: « Après notre participation à la mise en œuvre du Programme de la Grande Irrigation, à travers le financement des travaux de réhabilitation et de mise en valeur des périmètres irrigués de CDA et LADA dans la région de Diffa pour 2 224 172 950 de FCFA, aujourd’hui, nous participons au financement de cette opération de rachat et de vente subventionnée de riz local à travers la signature avec l’ONAHA de la convention de financement N°004/CNSP/SP/FSSP/2025 du 12 novembre 2025 ».

« Cette initiative s’inscrit au cœur de notre Programme Général d’Intervention. Elle vise non seulement à soutenir nos vaillants producteurs, mais aussi à transformer durablement le quotidien des Nigériens à travers plusieurs objectifs clés : Promouvoir le « Consommons Nigérien » en valorisant la qualité et la compétitivité de notre riz local face aux importations ; Soutenir l’économie rurale en garantissant des revenus stables aux producteurs et en créant des emplois pour nos jeunes et nos femmes ; Garantir la solidarité nationale en rendant le riz accessible aux ménages à faible revenu, particulièrement à la veille du mois béni de Ramadan », a déclaré Mme Raki Djamakoye.

« Ce que nous voyons aujourd’hui est la preuve concrète que le Programme de la Grande Irrigation porte ses fruits. Et ce n’est qu’un début. Grâce à notre partenariat stratégique avec l’ONAHA, nous prévoyons à terme : La mise en vente subventionnée de 3 000 tonnes de riz blanc, soit 120 000 sacs de 25 kg ; l’achat de 40 000 sacs de riz paddy directement auprès de nos producteurs », a-t-elle ajouté.

« Nous avons la conviction que, grâce au Programme de la Grande Irrigation, le Niger atteindra son autosuffisance alimentaire d’ici cinq ans. Très bientôt, notre pays ne sera plus un simple importateur, mais un fier exportateur de riz « Made in Niger » », a commenté la Présidente du FSSP.

Selon le Directeur Général de l’ONAHA le Lieutenant-Colonel Bilaly Gambobo, « la rencontre d’aujourd’hui entre dans le cadre de la matérialisation de cette vision qui se traduit par la vente à prix subventionné d’une partie de l’excédent de la production rizicole issue de la campagne hivernale 2025 ».

« En effet, cet excédent reflète les progrès notables enregistrés par la culture irriguée, grâce non seulement aux efforts conjugués de l’Etat, des producteurs et de l’ensemble des acteurs de la filière riz », a-t-il précisé.

Contrairement aux slogans creux et propagandistes des politiciens, les nigériens sont entrain de savourer les fruits de cette audacieuse politique de ” cultivons et consommons nigériens”.

Tam tam info news