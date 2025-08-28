Ouattara dépose sa candidature pour un 4e mandat présidentiel

En dépit de plusieurs appels à la raison, le président ivoirien, alassane Ouattara vient de déposer sa candidature pour un 4eme mandat à la tête de son pays.

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a déposé ce mardi 26 août 2025, son dossier de candidature pour l’élection présidentielle d’octobre 2025, auprès de la Commission électorale indépendante (CEI), à Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

Des milliers de militants et sympathisants se sont mobilisés pour soutenir sa candidature, un 4e mandat, jugé « anticonstitutionnel » par l’opposition. Il est arrivé à la CEI à 11h30 (GMT, heure locale), à bord de son véhicule de commandement, sous des salves d’applaudissements de cadres et sympathisants, rapporte l’agence africaine de presse.

Après un échange avec le président de la Commission électorale indépendante (CEI), M. Ibrahime Kuibiert-Coulibaly, Alassane Ouatara a fait le circuit pour le dépôt de sa candidature, au siège de la commission électorale, avant de s’exprimer face à la presse.

Alassane Ouattara se lance pour une 4e mandat présidentiel

« Je viens de déposer devant la Commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Je l’ai fait en réponse à l’appel de mon parti, le RHDP et à l’appel de nombreux Ivoiriens », a indiqué le président Alassane Ouattara.

Ces Ivoiriens, dira-t-il, « souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années ». Il a remercié « la forte mobilisation » de ses compatriotes qui ont tenu à être présents pour cette importante étape du processus électoral.

« Au-delà d’un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons nous soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. Ma candidature s’inscrit donc dans cet esprit de responsabilité et de respect de l’Etat de droit », a-t-il déclaré.

Il a, ensuite, lancé un appel à tous les Ivoiriens : « préservons la paix, restons courtois dans le débat et rappelons-nous que la Côte d’Ivoire est au-dessus de chacun de nous », tout en remerciant « le peuple de Côte d’Ivoire pour sa confiance ».

« Je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité pour la consolidation de notre démocratie et de l’avenir de notre beau pays », a-t-il ajouté, devant les caméras, après le dépôt de son dossier de candidature au siège de la CEI.

Jusqu’à la mi-journée du 26 août 2025, date limite du dépôt de candidature à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, environ 40 personnes ont déposé leur candidature à la CEI, dont l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, qui demeurent candidats pour leur parti malgré leur inéligibilité.

La candidature de Gbagbo déposée

Le président exécutif du PPA-CI, Sébastien Dano Djédjé, accompagné d’une forte délégation du parti, a déposé ce lundi 25 août 2025 le dossier de candidature de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025.

« On va installer Gbagbo », scandaient des militants et sympathisants du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI, opposition), réunis par centaines aux encablures du siège de la Commission électorale indépendante (CEI), à Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

Après le dépôt du dossier de candidature de Laurent Gbagbo, M. Dano Djédjé a déclaré à la presse que « ce jour, lundi 25 août 2025, est un jour mémorable pour nous, parce que c’est ce jour que nous avons choisi pour déposer le dossier de candidature de Laurent Gbagbo à l’élection présidentielle d’octobre 2025. »

L’ex-président ivoirien « nous a commis Me Habiba Touré et moi-même pour déposer sa candidature. Nous sommes ici, dans cette institution depuis 8h, parce qu’on voulait respecter toute la procédure, d’abord vérifier nos parrainages avec le personnel de la CEI (Commission électorale indépendante) et déposer le dossier. »

« Concernant le parrainage, pour vous dire à quel point le président Laurent Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens, sur 33 régions et Districts qui devaient nous parrainer, alors qu’on nous demandait 17, nous avons eu 27 régions et Districts », a-t-il fait savoir.

Selon Dano Djédjé, cela « prouve que Laurent Gbagbo compte pour beaucoup d’Ivoiriens ». Toutefois, « dans un pays qui se dit démocratique, c’est par les élections qu’on peut faire prévaloir ses idées et les moments d’élections permettent aux politiques de dévoiler leurs ambitions pour le pays et les électeurs choisissent. »

« Nous souhaitons que les élections qui vont avoir lieu le 25 octobre 2025 soient inscrites dans cette vision et que les Ivoiriens choisissent (leur président) dans la transparence totale, dans l’inclusivité des candidatures, dans la rigueur, la crédibilité et surtout dans la paix », a-t-il ajouté.

« Nous lui souhaitons bonne chance pour qu’il puisse gagner les élections », a-t-il lancé, rappelant que de retour de la Haye, en 2021, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a créé en octobre de cette année le PPA-CI pour poursuivre son combat politique.

Le parti étant créé, « nous avons décidé de participer à toutes les élections. Le 4 janvier 2024, nous lui avons demandé d’être notre candidat à l’élection présidentielle de 2025, ce qu’il a accepté », a-t-il souligné, relevant que « le 10 mai 2024, nous l’avons investi comme notre candidat à l’élection présidentielle (d’octobre 2025) ».

De ce fait, le dépôt de sa candidature « est l’accomplissement de tout cela ». L’ex-président ivoirien, radié de la liste électorale à la suite d’une condamnation dans l’affaire de « braquage de la Bceao », demeure candidat de son parti pour la présidentielle d’octobre 2025.

L’un des cadres du PPA-CI, M. Ahoua Don Mello a suggéré une candidature de précaution, en cas du rejet du dossier de candidature de M. Gbagbo, actuellement inéligible. Ce projet réfuté, M. Don Mello s’est engagé dans la course à la présidentielle.

A l’issue d’une rencontre du Comité central du PPA-CI, samedi, convoqué par M. Gbagbo et présidé par Hubert Oulaye, les dirigeants ont exprimé « la détermination du PPA-CI à prendre part effectivement à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 avec son candidat investi, Laurent Gbagbo. »

La veille, le dossier de candidature du président du PDCI, Tidjane Thiam, ex-CEO de Crédit Suisse, a été déposé auprès de la CEI. Radié de la liste électorale, il reste également inéligible. Pour défendre leur cause, ces deux partis ont créé le Front commun PPA-CI/PDCI.

Pour le PPA-CI, « la candidature de Laurent Gbagbo à cette élection présidentielle est non négociable. De même l’opposition du parti et de toute la Côte d’Ivoire au 4e mandat anticonstitutionnel du chef de l’État actuel, Alassane Ouattara, est aussi non négociable »

Les élections présidentielles du mois d’octobre prochain s’annoncent explosives. La côte d’ivoire est devenue une poudrière assise sur une grenade dégoupillée. Si cette poudrière explose, le président alassane Ouattara

sera entièrement responsable de ce qui adviendra. Son entêtement à briguer par tous les moyens possibles un 4eme mandat anticonstitutionnel et son refus de laisser participer aux élections présidentielles ses principaux opposants sont des signes annonciateurs du grave danger qui guette la côte d’ivoire.

Une déstabilisation de la côte d’ivoire, aura des conséquences terribles sur toute la sous région.

Tam tam info news