Romuald Wadagni, dauphin de Talon pour 2026 au Bénin

Comme dans un système monarchique, le président talon du Bénin vient de désigner son dauphin, un homme du sérail comme lui, déjà adoubé par Paris.

L’actuel ministre béninois en charge des finances est un technocrate, pur sang. Il succédera sauf énorme surprise au président talon, car, l’opposition béninoise est laminée.

Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a été choisi par les deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc républicain (BR) et l’Union progressiste pour le renouveau (UPR), comme candidat à la présidentielle d’avril 2026 au Bénin, quelques semaines après que le président Patrice Talon a confirmé qu’il ne briguerait pas de troisième mandat.

Cette désignation intervient après que le président sortant, Patrice Talon, a confirmé qu’il ne briguerait pas de troisième mandat au terme de son second quinquennat, malgré les appels de certains proches et d’une partie de l’opinion. Son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, avait précisé le 20 juillet sur la chaîne privée Canal 3 Bénin que le chef de l’État avait rejeté toute modification des textes permettant de prolonger son mandat. Talon estime que le Bénin dispose d’autres dirigeants capables de poursuivre et même d’améliorer le travail accompli.

Âgé de 49 ans, Romuald Wadagni est à la tête du ministère des Finances depuis 2016. Diplômé de l’École supérieure des affaires de Grenoble et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School, il est également expert-comptable certifié en France et aux États-Unis. Avant sa carrière politique, il a travaillé 17 ans chez Deloitte, devenant le plus jeune associé du groupe à 36 ans et dirigeant les activités en Afrique francophone, rapporte l’agence africaine de presse.

Depuis son arrivée au gouvernement, Wadagni a supervisé plusieurs réformes économiques majeures : émissions record d’euro-obligations sur les marchés internationaux, maîtrise de l’inflation et consolidation de la croissance économique. Il a été élu Meilleur ministre des Finances d’Afrique en 2024, distinction reposant sur la gestion de la dette, la croissance économique et la stabilité macroéconomique.

Dans le même temps, l’opposition, notamment le parti Les Démocrates de l’ex-président Boni Yayi, s’organise pour présenter un candidat unique afin de maximiser ses chances. La période préélectorale reste marquée par une certaine incertitude, et l’élection prévue en avril 2026 sera déterminante pour confirmer la continuité démocratique et économique du pays.

Qui est Romuald Wadagni, le choix de Patrice Talon pour lui succéder ? Découvrons le parcours d’un premier de classe…

Désigné par la mouvance présidentielle pour 2026, Romuald Wadagni, à 49 ans actuel ministre d’État de l’Économie et des Finances, quitte l’ombre des chiffres pour entrer en politique. Technocrate reconnu, il devra désormais convaincre au-delà des marchés, tant les attentes sociales sont grandes.

De Lokossa à Harvard : l’itinéraire d’un premier de classe

Né en 1976 à Lokossa, dans le sud du Bénin, Romuald Wadagni est le fils d’un statisticien-économiste originaire du Mono-Couffo, un département qui n’avait encore jamais donné de président au pays. Son père, ancien haut cadre du PSD de Bruno Amoussou, fut également membre de l’Internationale socialiste. Très tôt, le “jeune Wadagni” s’oriente vers les mathématiques appliquées et la finance. Après un master décroché en France à Grenoble dont il sort major , il part aux États-Unis, où il devient expert-comptable certifié (CPA) et parachève sa formation à la Harvard Business School.

Ce parcours académique lui ouvre les portes de Deloitte, l’un des plus grands cabinets d’audit mondiaux. Pendant 17 ans, il y forge une réputation de technicien rigoureux et ambitieux, et gravit tous les échelons jusqu’à devenir, en 2012, l’un des plus jeunes associés du groupe en France, avant de prendre la tête du développement africain du cabinet. Chargé de l’expansion africaine du cabinet, il contribue à structurer les activités de Deloitte dans plusieurs pays du continent (Côte d’Ivoire, Sénégal, Gabon, etc.) et ouvre notamment de nouveaux bureaux en République démocratique du Congo (Kinshasa et Lubumbashi).

En 2016, lorsque Patrice Talon accède à la présidence, il fait appel à ce profil atypique, repéré lors de rencontres organisées dans la diaspora béninoise. À seulement 39 ans, Wadagni devient ministre de l’Économie et des Finances. Une nomination saluée comme un signe de rupture : Talon choisit un technocrate de haut vol, sans carrière politique préalable, pour redresser des finances publiques en crise.

Dès son arrivée, Wadagni imprime sa marque : rigueur budgétaire, orthodoxie financière, réduction des gaspillages, digitalisation au pas de charge pour réduire la corruption. Ses méthodes, inspirées du secteur privé, surprennent une administration habituée à davantage de souplesse. Mais elles séduisent rapidement les bailleurs internationaux, qui voient en lui un interlocuteur fiable.

Romuald Wadagni est reconduit à son poste lors du second mandat de Patrice Talon en mai 2021, avec le rang de ministre d’État. Au-delà du Bénin, Wadagni s’impose sur la scène régionale. De 2018 à 2020, il préside le Conseil des ministres de l’UEMOA.

En le choisissant pour lui succéder, Patrice Talon envoie un signal clair : la continuité économique prime. Et Wadagni incarnerait cette rigueur, cette stabilité et cette crédibilité, autant d’atouts pour maintenir la confiance des investisseurs et partenaires internationaux.

Comme on le voit sur les papiers, l’homme est bien bardé de diplômes. Travaillera t-il pour l’intérêt du peuple béninois où bien ? Seul l’avenir nous édifiera.

