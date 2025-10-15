Paix et sécurité : les États du Sahel félicitent le Togo

Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont salué le rôle du Togo et de Faure Gnassingbé dans le succès du Forum de Lomé pour la paix et la sécurité en Afrique.

Le Président du Conseil togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu dimanche à Lomé une délégation ministérielle composée du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, du ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, et du ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, Bakary Yaou Sangaré.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération et de la solidarité entre les États de la région, avec un accent sur la sécurité et l’intégration sous-régionale.

La délégation a félicité Faure Essozimna Gnassingbé pour le succès de la deuxième édition du Forum de Lomé pour la paix et la sécurité en Afrique. Abdoulaye Diop a précisé que les ministres ont exprimé leur « appréciation sincère » et adressé leurs « chaleureuses félicitations » pour le rôle du Togo en tant que terre d’accueil, de dialogue, de tolérance et de paix.

Cette reconnaissance intervient dans le contexte où le Togo s’était désolidarisé des sanctions de la Cédéao contre les États de l’AES, après que des militaires y avaient pris le pouvoir. Faure Gnassingbé avait été désigné, aux côtés du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, comme facilitateur dans les discussions avec ces pays, qui ont officiellement quitté la Cédéao en janvier 2025.

La délégation a transmis au Président du Conseil les salutations fraternelles des présidents Assimi Goita (Mali), Ibrahim Traoré (Burkina Faso) et Abdrahman Tchiani (Niger).