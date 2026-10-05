NIGER, SAFEM densifier l’image d’un Pays debout…

La dernière Édition du SAFEM, le Salon de l’Artisanat pour la Femme, nous a édifié sur une vérité : sa capacité à montrer au Monde entier, que malgré les embargos multiformes, notre cher pays, le Niger reste debout, et peut remettre à disposition des Femmes Artisanes nigériennes et africaines, leur plate-forme d’opportunités d’affaires économiques, de fraternisation.

Comme nous le savons, la souveraineté ne se négocie pas. Elle s’arrache et s’impose. C’est ce déterminisme qui a animé l’Équipe de l’Agence SAFEM de Madame Toure Zeinabou, la Directrice Générale , qui venait de se voir confier la Responsabilité de l’organisation de cette Édition spéciale par la Ministre en charge de l’Artisanat.

L’édition était spéciale, parce que le temps restant à courir pour sa tenue était très court, aussi le Contexte de Dignité recouvrée depuis l’avènement du CNSP, qui implique la mise en place d’un Espace dédié AES.

Il ressort sans ambiguïté aucune , de l’avis des Exposantes, des Visiteurs locaux et de Participants venus très nombreux de l’extérieur( malgré les difficultés de desserte aérienne ), que cette Édition a été un Grand succès, honorant tous les espoirs placés dans sa tenue.

Une Dimension non des moindres demeure la capacité de l’Événement à créer et maintenir dans les Opinions publiques nationales et internationales, l’Image d’un Niger combattif avec des femmes mobilisées pour témoigner de leur adhésion aux idéaux de sauvegarde de la Patrie, prônés par le CNSP.

Ainsi donc ,si malgré les conditions d’urgence dans lesquelles l’Édition a été organisée , avec le grand succès enregistré, l’on pourrait déduire que la prochaine Édition sera davantage plus relevée en termes de succès , et de Contribution au rayonnement de notre pays.

Vivement le prochain SAFEM

Debout pour le Niger, nous Vaincrons !

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigerien Tout Court

Sahelo-africain