Remise officielle du Rapport Final des Assises Nationales au Chef de l’Etat, Président du CNSP, le Général Abdourahamane Tiani

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Chef de l’État, le général de brigade Abdourahamane Tiani, a reçu, ce lundi 10 mars 2025, le rapport final des assises nationales des mains du président de la Commission nationale chargée de la conduite de ces assises, Dr Mamoudou Harouna, chef de canton de Sinder.

Conformément aux orientations du président du CNSP, les assises nationales se sont tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025.

Selon une note explicative, la Commission nationale chargée de l’organisation de ces assises a travaillé durant 18 jours à l’élaboration de ce rapport final.

Celui-ci contient non seulement les résolutions des différentes commissions, mais aussi un avant-projet de charte pour la refondation, ainsi que trois résolutions clés, l’élévation du président du CNSP au grade de général d’armée ; la fixation de la durée de la refondation à un minimum de cinq ans, renouvelable en fonction de la situation sécuritaire et de l’agenda de la Confédération de l’AES ; la dissolution des partis politiques et la rédaction d’une nouvelle charte régissant leur fonctionnement.

Ce rapport constitue ainsi une étape décisive dans le processus de refondation engagé par les autorités de transition, conclut le document.

Il convient de souligner que ce rapport contient des recommandations fortes et des résolutions clés dont entre autres, l’élévation du Général Tiani au grade de Général d’Armée.

La durée de la refondation nationale est fixée à 5 ans minimum, renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, de l’agenda de la refondation et de la Confédération des États du Sahel.

La dissolution des partis politiques et la rédaction d’une nouvelle charte des partis.

Ces décisions marquent un tournant majeur pour le Niger, avec un avant-projet de charte de la refondation qui vise à redéfinir les bases de la gouvernance et de la stabilité nationale.

