Rencontre entre le ministre du commerce et les opérateurs économiques à l’approche du Ramadan

A la veille de chaque ramadan, les prix des produits de grande consommation connaissent un renchérissement sans précédent.

De nombreux commerçants, au lieu de profiter de ce moment de grande partage, de fraternité et de solidarité, mettent au contraire le paquet double pour traire au maximum les consommateurs.

C’est pourquoi, le dynamique ministre du commerce s’est rendu à la chambre de commerce pour inviter les commerçants à plus de patriotisme et d’humanisme en cette veille de ramadan.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Abdoulaye Seydou, a présidé, le mercredi 21 janvier 2026, une rencontre d’échanges avec les opérateurs économiques, dans la salle des réunions de la Chambre de commerce et d’industrie du Niger (CCIN) de Niamey.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du président de la Chambre de commerce et d’industrie du Niger ainsi que de nombreux opérateurs économiques venus des différents secteurs d’activités du pays, rapporte l’anp.

Selon le ministre du Commerce et de l’Industrie, cette rencontre s’inscrit dans une tradition instituée par son département à l’approche du mois béni de Ramadan.

Elle vise à échanger avec les opérateurs économiques sur la situation du marché national, notamment en ce qui concerne la disponibilité et l’accessibilité des produits de grande consommation.

M. Abdoulaye Seydou a souligné que l’objectif principal de ces échanges est de permettre aux consommateurs d’avoir accès aux produits essentiels à des prix abordables durant le mois de Ramadan, tout en renforçant l’esprit de solidarité entre les Nigériens.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Niger M Moussa Sidi Mouhamed a salué l’engagement du ministère du Commerce et de l’Industrie et a souhaité la chaleureuse bienvenue à l’ensemble des participants.

Il a rappelé que le mois béni de Ramadan, prévu dans quelques semaines, est un mois de solidarité, de partage et de fraternité entre les musulmans.

Notons que plusieurs échanges ont eu lieu au cours de cette rencontre entre les opérateurs économiques, les représentants des consommateurs et le ministre du Commerce et de l’Industrie.

Il ne sert à rien de faire des profits exagérés qui vous conduiront inexorablement en enfer, en oubliant que Ramadan est une miséricorde pour les musulmans.

Alors pensez à demain, lorsque vous serez seul dans votre tombe et le jour où vos combines seront dévoilées devant le maître suprême.

Faites le bien pendant qu’il est temps.

